Umstrittener Ex-Manager sieht dramatische Probleme beim BVB

IMAGO/Maik Hölter/TEAM2sportphoto

Beim BVB lief es in den ersten Monaten der Saison 2022/2023 nicht rund

Wirtschaftlich ist der BVB bestens aufgestellt, sportlich hinkt der Bundesligist den hohen Erwartungen derzeit aber ein wenig hinterher. Warum das so ist, hat der frühere Borussia-Manager Michael Meier nun in einem Interview erörtert.

In Dortmund ist Michael Meier ein überaus bekanntes Gesicht, dem langjährigen Funktionär hängt allerdings das Image an, eine Teilschuld an der existenziellen BVB-Krise Mitte der 2000er Jahre zu tragen.

Den Borussen ist der heute 73-Jährige dennoch stets verbunden geblieben. Im Gespräch mit den "Ruhr Nachrichten" hat sich Meier jetzt zur jüngsten Entwicklung bei seinem Ex-Verein geäußert.

Auf die Frage, ob die "fehlende Geschlossenheit" beim BVB ein "Kernproblem" sei, antwortete er: "Für die Mannschaft wirkt das teilweise auf mich so. Da scheint es Spieler zu geben, die überhaupt nicht integriert sind, und Führungsspieler, die nicht im selben Boot sitzen."

In den bisherigen 15 Bundesliga-Begegnungen hatte das Team von Edin Terzic oftmals enttäuscht und musste auf Platz sechs überwintern. "Mannschaft und Trainerteam müssen einheitlich, geschlossen und kompromisslos für den Erfolg zusammenarbeiten", forderte Meier daher.

Meier warnt: BVB für viele Jungprofis nur "eine Art Durchgangsstation"

Mit der Dortmunder Personalpolitik ist Meier trotzdem einverstanden. "Der BVB ist hochgradig erfolgreich damit, junge Talente anzuwerben, sie zu entwickeln und teuer zu verkaufen. Das ist ein Markenkern geworden. Auch dadurch kann die Borussia ganz oben mitspielen", hob der ehemalige Manager hervor.

Gleichwohl könne "dieses Kalkül" durchaus "seine Tücken" mitbringen, schränkte er ein: "Die Identifikation mit der Mannschaft kann abnehmen, wenn Topspieler wie Dembélé, Sancho oder Haaland den Verein nach kurzer Zeit wieder verlassen. Dann spüren auch deren Mitspieler, dass das so eine Art Durchgangsstation wird."