Insider: FC Bayern bot Bellingham "so viel Geld"

Jude Bellingham ist bei Borussia Dortmund mit gerade einmal 19 Jahren unverzichtbarer Stammspieler. Um den zentralen Mittelfeldspieler ins Ruhrgebiet zu lotsen, musste sich der BVB 2020 gegen prominente Konkurrenten durchsetzen. Der FC Bayern war damals wohl ebenfalls hinter dem Shootingstar her.

Rund 25 Millionen Euro überwies Borussia Dortmund vor zweieinhalb Jahren an Birmingham City, um sich die Dienste von Jude Bellingham zu sichern. Ein stolzer Betrag, spielte der Mittelfeldmann bis dahin doch "nur" beim englischen Zweitligisten. Doch der Transfer sollte sich für den BVB voll auszahlen.

Die Verpflichtung war für die Schwarz-Gelben ein schwieriges Unterfangen, wie Xuandong Ren, ehemaliger CEO von Birmingham City, gegenüber der spanischen Zeitung "Mundo Deportivo" nun verraten hat.

"Manchester United machte das größte Angebot im Vergleich zu allen anderen. Der FC Bayern, Borussia Dortmund, Leicester City oder kleinere Vereine wie die Wolves, sie alle riefen an", enthüllte Ren im Gespräch mit dem Blatt. Der FC Chelsea sei ebenfalls bei Bellingham vorstellig geworden, doch der Youngster habe sich drei Spiele vor dem Ende der Saison 2019/20 für den BVB entschieden.

BVB statt FC Bayern

Laut Ren wollte der FC Bayern seinem Bundesliga-Konkurrenten aber noch dazwischengrätschen. "Am Tag, als er bei Dortmund unterschreiben wollte, erhielt ich einen Anruf von seinem Vater, der mich bat, die Unterzeichnung zu verschieben. Die Bayern haben versucht, das Angebot in letzter Minute zu erhöhen. Sie boten ihm so viel Geld", meinte der Ex-Funktionär von Birmingham City. Geld sei aber "nie die Priorität" von Bellingham gewesen.

Der ehemalige Wegbegleiter ist vom Charakter des BVB-Stars begeistert. "Er hat sich für Dortmund und nicht für Bayern entschieden, auch wenn er vielleicht keine Titel gewinnt oder nicht so viel Geld verdient. Er hat seine Entwicklung über alles andere gestellt. Wie viele Spieler würden das tun?", fragte Ren.

Im kommenden Sommer muss der englische Nationalspieler erneut eine schwierige Entscheidung treffen. Zwar ist sein Vertrag beim BVB noch bis 2025 datiert, die internationalen Topklubs stehen aber längst Schlange. Ren zufolge wird Bellingham nach der Saison in erster Linie erneut auf das Projekt und nicht auf das Geld achten.