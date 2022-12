Bayern-Boss Hainer stellt Winter-Transfers in Aussicht

IMAGO/kolbert-press/Christian Kolbert

Präsident des FC Bayern: Herbert Hainer

Der FC Bayern blickt auf ein bewegtes Jahr 2022 zurück. Nun hat Klub-Präsident Herbert Hainer Bilanz gezogen - und baldige Aktivitäten auf dem Transfermarkt in Aussicht gestellt.

Mit der zehnten deutschen Meisterschaft in Folge hat der FC Bayern 2022 Geschichte geschrieben. Ein perfektes Jahr war es für den deutschen Rekordchampion jedoch nicht.

Das bittere Champions-League-Aus gegen Villarreal im April hat die Stimmung ebenso getrübt wie die monatelangen Querelen um den wechselwilligen Torjäger Robert Lewandowski. Zuletzt kam auch noch großes Verletzungspech hinzu.

Wie Vereins-Boss Herbert Hainer nun in einem Interview auf der Klub-Homepage des FC Bayern verraten hat, lösten die langen Ausfälle von Lucas Hernández (Kreuzbandriss) und Manuel Neuer (Bruch des Unterschenkels) in München einen "Schock" aus.

"Diese zwei wichtigen Stützen werden in der zweiten Saisonphase fehlen", erklärte Hainer und stellte Neuzugänge in Aussicht: "Unser Sportvorstand Hasan Salihamidžić hat ja schon angekündigt, dass wir Optionen auf dem Transfermarkt prüfen."

Hainer: Nagelsmann weiß, "wie der FC Bayern tickt"

Ungeachtet dessen sieht Hainer den FC Bayern für die zweite Saisonhälfte gerüstet. Der 68-Jährige hat riesiges Vertrauen in die Arbeit von Trainer Julian Nagelsmann.

"In seinem zweiten Jahr bei uns hat er gezeigt, was für eine Persönlichkeit er hat: Er hat genau analysiert, was optimiert werden muss, viele Gespräche mit Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic geführt – und dann wurde gemeinsam ein Gang hochgeschalten, indem wir die zwölf Spiele vor der WM bis auf das Last-Minute-2:2 in Dortmund gewonnen haben", hob Hainer hervor.

Nagelsmann wisse genau, "wie der FC Bayern tickt", betonte der Funktionär: "Er hat diesen Klub von klein auf verfolgt und will hier Großes erreichen. Mit ihm ist alles möglich, auch wenn der Champions League-Sieg natürlich nicht planbar ist."