Deadline für Torhüter-Suche des FC Bayern enthüllt

Nach Alexander Nübels Absage muss sich der FC Bayern bei der Suche nach einem Ersatz für den verletzten Torhüter Manuel Neuer wohl umorientieren. Intern gibt es angeblich eine klare Deadline.

Bis zum 06. Januar will man beim FC Bayern eine Entscheidung getroffen haben, mit welcher Nummer eins das kommende Halbjahr bestritten werden soll. Diese Deadline hat man sich der "Bild" zufolge an der Säbener Straße "intern" gesetzt.

Das Datum liegt allerdings nahe: Am 06. Januar fliegt der FC Bayern ins Trainingslager nach Doha. Am 12. Januar geht es zurück nach München, acht Tage später steht der Bundesliga-Restart gegen RB Leipzig (20.1./20:30 Uhr) auf dem Programm. Der "Auserwählte" hätte somit rund zwei Wochen Zeit, sich auf seine neuen Vorderleuten einzustellen.

FC Bayern: Kommt Yann Sommer aus Gladbach?

Nach Nübels überraschend klaren Worten soll Gladbachs Yann Sommer der "heißeste Kandidat" auf den Platz im Tor der Münchner sein.

Laut "Bild" existieren allerdings noch einige, nicht ganz unwichtige, offene Fragen. Ob man den Schweizer überhaupt aus Gladbach loseisen kann, soll genauso offen sein, wie die Frage nach der Länge des Engagements.

Am Niederrhein dürfte man nicht all zu verbissen um Sommer fighten, da der Vertrag des 34-Jährigen ohnehin nach der laufenden Saison endet. Aus der Notlage des FC Bayern will man aber angeblich noch eine satte Ablöse herausschlagen. Von fünf Millionen Euro ist die Rede.

Rückkehr von Alexander Nübel zum FC Bayern unwahrscheinlich

Das Thema Nübel soll derweil allerdings noch nicht ganz begraben sein. Die "Bild" berichtet, dass Bayerns Sportvorstand Hasan Salihamidzic noch am Donnerstag Gespräche mit der Führung der AS Monaco sowie mit Nübels Berater Stefan Backs geführt hat.

Vieles deutet aber daraufhin, dass der Austausch nicht von Erfolg gekrönt sein wird.

Nübel hat immer wieder betont, sich nicht noch einmal dem Konkurrenzkampf mit dem gesetzten Neuer stellen zu wollen. Der Kapitän der deutschen Nationalmannschaft fällt wegen eines Unterschenkelbruchs bis zum Saisonende aus, ließ aber keine Zweifel daran zu, dass er seine Laufbahn mindestens bis zur Europameisterschaft 2024 fortsetzen will.

Nübel wechselte 2020 vom FC Schalke 04 zum FC Bayern, kam jedoch kaum zum Zug und wurde im Sommer 2021 für zwei Jahre an die AS Monaco verliehen. Sein Kontrakt in München endet 2025. Eine Rückkehr wird es aber wohl nur geben, sollte Neuer die Handschuhe an den Nagel hängen.