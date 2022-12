Gladbach-Kehrtwende bei Thuram - FC Bayern als Wunschziel?

IMAGO/Norbert Jansen / fohlenfoto

Gladbachs Marcus Thuram träumt vom FC Bayern

Seit Wochen halten sich hartnäckig Spekulationen um einen Winter-Wechsel von Borussia Mönchengladbachs Torjäger Marcus Thuram. Nun gibt es neue Entwicklungen rund um die Zukunft des 25-Jährigen, der den FC Bayern angeblich als eins seiner Wunschziele auserkoren hat.

Die Ausgangslage ist klar: Am Saisonende läuft der Vertrag von Marcus Thuram bei Borussia Mönchengladbach aus.

Nur in der am 1. Januar startenden Winter-Transferperiode könnte Gladbach also noch eine Ablösesumme für den 25 Jahre alten französischen WM-Fahrer kassieren. Zuletzt verdichteten sich die Hinweise auf einen Wechsel Thurams vor diesem Hintergrund immer mehr.

Laut "Bild" wird dieser aber zu Jahresbeginn definitiv nicht über die Bühne gehen. Auf Gladbacher Seite habe es ein Umdenken in der Personalie gegeben, berichtet das Boulevard-Blatt.

Die mit Thuram deutlich höheren Chancen auf eine Europapokal-Qualifikation hätten die Borussia dazu bewogen, einen Verkauf ad acta zu legen. Eine interne Berechnung habe ergeben, dass die mögliche Ablöse deutlich unter den Einnahmen aus dem internationalen Geschäft liegen würde.

FC Bayern ein "Traum-Verein" für Marcus Thuram?

Demnach soll auch die Spieler-Seite inzwischen Abstand von einem möglichen Winter-Wechsel genommen haben - zumindest, wenn nicht einer von vier "Traum-Vereinen" Thurams in Gladbach anklopft.

Dabei soll es sich dem Bericht zufolge um Inter Mailand, Manchester United, Paris Saint-Germain sowie auch den FC Bayern handeln.

Zu Klubs wie Newcastle United oder Aston Villa, die zuletzt als Interessenten gehandelt wurden, wolle Thuram hingegen nicht wechseln.

Großes Ziel für die Rückrunde im Gladbach-Dress

Zudem habe der Noch-Gladbacher für die Rückrunde ein großes Ziel anvisiert: die Torjägerkanone der Bundesliga.

Aktuell belegt Thuram mit seinen zehn Saisontreffern gleichauf mit Werder Bremens Niclas Füllkrug hinter Christopher Nkunku von RB Leipzig (12) den zweiten Platz im Ranking.