Campus-Chef: Das macht es Bayerns Talenten "nicht einfacher"

Markus Ulmer via www.imago-images.de

Paul Wanner (re.) gehört zu den größten Nachwuchshoffnungen des FC Bayern

Trotz zuletzt zahlreicher Debüts von Nachwuchsspielern im Profi-Team hat Campus-Leiter Jochen Sauer vor zu hohen Erwartungen an die Talente des FC Bayern gewarnt. Mit den derzeit verliehenen Akteuren zeigte sich Sauer derweil insgesamt zufrieden.

Fast 200 hoffnungsvolle Nachwuchsspieler muss Jochen Sauer in seiner Funktion als Leiter der Nachwuchsabteilung des FC Bayern am vor fünfeinhalb Jahren eröffneten Campus im Blick haben. Nur wenige schaffen es am Ende tatsächlich ins Lizenz-Team des deutschen Rekordmeisters.

Im Jahr 2022 waren das Paul Wanner, Gabriel Vidovic und Lucas Copado, die allesamt unter Chefcoach Julian Nagelsmann ihr Profi-Debüt feiern durften.

Doch den Durchbruch bedeutet das Debüt dem Campus-Chef zufolge noch lange nicht. "Für unsere Nachwuchsspieler ist es weiterhin eine Herausforderung, regelmäßige Einsatzminuten bei der Profi-Mannschaft zu sammeln", betonte Sauer in einem Interview auf der vereinseigenen Homepage.

Der Grund dafür liegt für den 50-Jährigen auf der Hand: "Weil die Leistungsdichte extrem hoch ist".

FC Bayern: Teure Transfers machen "es nicht einfacher" für die Talente

Dass sich die Münchner im zurückliegenden Sommer "in Puncto Transfers hochklassig verstärkten" - unter anderem kamen Verteidiger Matthijs de Ligt für knapp 70 Millionen Euro von Ajax Amsterdam und Sadio Mané für über 30 Millionen Euro vom FC Liverpool - mache "es nicht einfacher" für die Talente.

Daher sieht Sauer, der der Geschicke der Nachwuchsakademie bereits vom ersten Tag an leitet, die ersten Bundesliga-Minuten von Wanner und Co. auch nicht als Durchbruch, sondern eher als "ein Reinschnuppern in den Profi-Alltag".

Jochen Sauer: Diese Leihspieler des FC Bayern überzeugen derzeit

Das Selbstbewusstsein der Nachwuchshoffnungen werde gestärkt, gleichzeitig ist für Sauer aber auch klar, dass erste Minuten im Profi-Team des FC Bayern auch dafür da sind, "sich für eine Leihe zu empfehlen, falls es mit den regelmäßigen Einsätzen nicht klappt".

Denn Sauer sieht seine Schützlinge am Ende nicht unbedingt nur beim FC Bayern, sondern auch bei anderen Klubs, wenn der Traum in München nicht in Erfüllung geht. "Unsere Aufgabe ist immer, die Jungs nachhaltig im Profifußball unterzubringen", betonte er.

Gleich vier Spieler sind in dieser Hinsicht erfolgreich unterwegs. "Bei unseren Leihspielern kann man in dieser Spielzeit und bei ihren aktuellen Vereinen meist eine sehr gute Entwicklung erkennen", freute sich Sauer.

"Malik Tillman hat sich bei Glasgow festgespielt und durfte bereits Champions League spielen", erklärte der Campus-Chef. Gabriel Vidovic spiele bei Vitesse Arnheim ebenfalls "eine gute Rolle". Auch Torben Rhein habe sich bei Austria Lustenau in die Startelf gearbeitet. Marvin Cuni überzeuge derweil in der 3. Liga beim 1. FC Saarbrücken und schieße seine Tore.

"Alle unsere Leihspieler kommen voran, das gefällt mir sehr gut", erklärte Sauer.