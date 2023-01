Medien: BVB-Hoffnungsträger vor Blitz-Abschied

IMAGO/Patrick Ahlborn

Valentino Vermeulen wird den BVB wohl wieder verlassen

Nach einem durchwachsenen ersten Saison-Halbjahr stehen in der U23 von Borussia Dortmund im Winter personelle Änderungen an. Ein (ehemaliger) BVB-Hoffnungsträger soll nach wenigen Monaten schon wieder vor dem Abschied stehen.

Im Sommer stieß Valentino Vermeulen als Hoffnungsträger zur U23 von Borussia Dortmund.

Nach immerhin 36 Einsätzen in der zweiten niederländischen Liga für seinen Ausbildungsverein FC Eindhoven sollte der 21-Jährige als Mentalitätsspieler in die Fußstapfen von Lennard Maloney treten.

Den Innenverteidiger hatte es vom BVB zum 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga gezogen, wo er sich auf Anhieb als Stammkraft etablierte.

Das gelang Vermeulen, für den immerhin keine Ablöse fällig wurde, in Dortmund nicht - im Gegenteil.

Noch keine Pflichtspielminute im BVB-Trikot

Nach einem knappen halben Jahr in Schwarz und Gelb steht noch keine Pflichtspielminute in seiner Statistik. Lediglich in einigen Testpartien vor der Saison kam der Rechtsverteidiger zum Einsatz.

Kein Wunder also, dass Vermeulen eine Menge Frust schieben soll. Das berichten die "Ruhr Nachrichten" unter Berufung auf sein privates Umfeld und schreiben von "Unzufriedenheit" beim Youngster.

Die Konsequenz soll für das Nachwuchstalent bereits feststehen: Dem Bericht zufolge zieht es Vermeulen in der laufenden Winter-Transferperiode weg vom BVB und zurück nach Eindhoven - trotz seines noch bis 30. Juni 2025 datierten Vertrags.

Kassiert der BVB eine Ablösesumme?

Ob der Wechsel, der angeblich bereits in den nächsten Tagen über die Bühne gehen könnte, der Borussia eine Ablösesumme einbringt, ist derweil unklar.

Im Raum steht offenbar auch die Option, dass der BVB Vermeulen ablösefrei ziehen lässt.

Die Dortmunder Zweitvertretung belegt in der 3. Liga nach 17 Spieltagen lediglich Tabellenplatz 14. Nur zwei Punkte trennen den BVB von der Abstiegszone.