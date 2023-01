Medien: Annäherung zwischen Tuchel und dem BVB

IMAGO/Slavko Midzor/PIXSELL

Thomas Tuchel zieht wohl nicht zum BVB und nicht zum FC Bayern

Thomas Tuchel kehrt Großbritannien nach seinem Aus beim FC Chelsea den Rücken. Einem Bericht zufolge bringt sich der frühere BVB-Coach in seiner Eigentumswohnung in München in Stellung für eine neue Herausforderung als Trainer. Beim FC Bayern ist der 49-Jährige derzeit aber wohl kein Thema.

Wie "Bild" berichtet, verlegt Thomas Tuchel seinen Erstwohnsitz wieder nach Deutschland.

Seit seinem Abschied von Borussia Dortmund war der Deutsche rund zweieinhalb Jahre in Paris beheimatet und trainierte dort PSG, bevor es Anfang 2021 in London weiterging.

Doch Anfang September 2022 entließen die Verantwortlichen des FC Chelsea den Erfolgscoach, der mit den Blues unter anderem die Champions League gewonnen hatte.

Nach seiner Entlassung zwingen der Brexit und die damit verbundenen Regeln den arbeitslosen Tuchel nun zur Ausreise.

Thomas Tuchel kein Thema (mehr) beim FC Bayern

In seiner deutschen Heimat will der gebürtige Krumbacher sich nun offenbar in einer Münchner Eigentumswohnung für eine neue Aufgabe in Stellung bringen.

Der FC Bayern hat derzeit aber keine Verwendung für Tuchel. Zwar berichtete "Sport Bild" im Herbst 2022, dass er ein Engagement beim Rekordmeister gut vorstellen könne.

Zu dieser Zeit wackelte aber auch Julian Nagelsmann wegen einer Schwächephase seines Teams.

Mittlerweile ist der FC Bayern wieder voll in der Spur, Tuchel muss sich also wohl anderweitig umschauen.

"Erste Annäherungs-Anzeichen" zwischen Thomas Tuchel und BVB

Zum BVB wird es für ihn ebenfalls eher nicht zurück gehen - auch wenn die Dortmunder nach dem ersten Saison-Halbjahr in der Bundesliga nur auf einem enttäuschenden sechsten Tabellenplatz rangieren und die erwünschte Verbesserung unter Edin Terzic bislang weitgehend ausblieb.

Immerhin: Nach "Bild"-Informationen gibt es fünfeinhalb Jahre nach der Entlassung Tuchels beim BVB wieder "erste Annäherungs-Anzeichen" zwischen den Parteien. Eine konkrete Aussprache stehe jedoch noch aus, heißt es.

Nach dem Bombenanschlag auf den BVB-Mannschaftsbus im April 2017 gab es Berichte darüber, dass Tuchels Verhältnis zur Mannschaft und vor allem zur Geschäftsführung um Hans-Joachim Watzke belastet gewesen sein soll.