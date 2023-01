Zukunft von VfB-Star Silas offiziell geklärt

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Silas Katompa Mvumpa bleibt dem VfB Stuttgart langfristig erhalten

Der VfB Stuttgart hat im neuen Jahr gleich Nägel mit Köpfen gemacht und den Vertrag von Angreifer Silas Katompa Mvumpa langfristig verlängert. Auf eine Ausstiegsklausel hat der 24-Jährige dabei offenbar verzichtet.

Neues Jahr, neues Glück? Beim VfB Stuttgart freut man sich am Neujahrstag über die Verlängerung mit Silas Katompa Mvumpa.

Schon kurz vor dem Jahreswechsel hatte der neue VfB-Sportdirektor Fabian Wohlgemuth verdeutlicht, dass die Verlängerung mit dem Offensivmann über 2024 hinaus "hohe Priorität" habe. Nun folgte also die Fixmeldung.

"Wir freuen uns sehr, dass Silas seinen Vertrag beim VfB vorzeitig verlängert hat. Mit seiner Schnelligkeit und seiner Torgefahr ist Silas ein wichtiger Faktor in unserem Offensivspiel. In ihm steckt noch weiteres Potenzial, das wir in den kommenden Monaten und Jahren gemeinsam mit ihm entwickeln wollen", sagte Wohlgemuth.

Silas' neues Arbeitspapier ist bis 2026 datiert, wie der Klub mitteilte.

Der Profi selbst freute sich über das "Vertrauen" der Stuttgarter Verantwortlichen.

"Ich fühle mich hier sehr wohl. Der Klub bietet mir ein sehr gutes Umfeld, um mich weiter zu verbessern. Ich möchte mit dem VfB und seinen großartigen Fans erfolgreich sein", erklärte der Kongolese, der im Sommer 2019 vom Paris FC ins Schwabenland gewechselt war.

Silas jetzt wohl Top-Verdiener beim VfB Stuttgart

Dass die Aussagen des Angreifers offenbar keine leeren Worthülsen sind, lässt sich aus den Andeutungen seines Beraters Mehmet Eser schließen.

Dieser hatte kurz vor Weihnachten gegenüber "Bild" verraten, dass sein Klient im Zuge der Verhandlungen auf eine Ausstiegsklausel in seinem neuen Vertrag verzichtet habe.

"Silas fühlt sich in Stuttgart sehr wohl", begründete der Spieleragent diesen Schritt.

Dennoch dürfte bei der Verlängerung auch die finanzielle Seite eine Rolle gespielt haben.

Silas soll mit seiner nun vollzogenen Verlängerung zu den Top-Verdienern beim VfB Stuttgart aufgestiegen sein. Konkrete Zahlen nannte "Bild" aber nicht.