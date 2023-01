Medien: BVB denkt bei Knauff über Umschulung nach

IMAGO/HMB Media

Derzeit spielt Ansgar Knauff noch auf Leihbasis für Eintracht Frankfurt. Doch eigentlich gehört der vielseitige Rechtsfuß zu Borussia Dortmund. Zwar möchte die SGE den 20-Jährigen gern dauerhaft verpflichten, doch der BVB will Knauff wohl im Sommer zurückholen. Dann könnte der U21-Nationalspieler umgeschult werden, so einer der Pläne.

Spätestens nach der aktuellen Spielzeit könnte ein intensiver Kampf um Ansgar Knauff toben. Denn sowohl sein derzeitiger Verein Eintracht Frankfurt als auch sein Stammklub Borussia Dortmund wollen in der kommenden Saison mit dem vielseitigen 20-Jährigen arbeiten. Das Heft des Handelns hat dabei der BVB in der Hand. Denn eine Kaufoption gibt es im Leihvertrag dem Vernehmen nach nicht.

Doch die SGE machte in Person von Markus Krösche bereits deutlich, dass man "versuchen werde, ihn zu halten", wie die "Frankfurter Rundschau den SGE-Sportvorstand zitierte. BVB-Coach Edin Terzic bezeichnete es unterdessen als "klaren Plan", Knauff im Sommer zurückzuholen. Terzic war es auch, der Knauff Ende März 2021 in seiner damaligen Funktion als Interimscoach zum Profi-Debüt verhalf.

Die "Ruhr Nachrichten" haben nun enthüllt, wie die Dortmunder Verantwortlichen mit dem Rechtsfuß planen. Laut dem Bericht der Zeitung soll Knauff definitiv zurückgeholt werden, allen Avancen von Eintracht Frankfurt zum Trotz.

Bei der Borussia soll er dann ab der kommenden Saison den beiden Außenbahnspielern Karim Adeyemi und Donyell Malen Dampf machen und den Konkurrenzkampf beleben.

Neue Rolle für Knauff beim BVB?

Insgesamt soll Knauff eine deutlich größere Rolle spielen als vor seiner Leihe zur SGE. Außerdem soll es Gespräche darüber geben, den bislang bis 2024 datierten Vertrag langfristig zu verlängern, heißt es.

Darüber hinaus gibt es weitere Überlegungen, den 20-Jährigen, der bislang vor allem Rechtsaußen und im rechten Mittelfeld agierte - und selten auch auf der linken Angriffsseite - ganz nach hinten in die Abwehr zu verfrachten.

Demnach will man testen, ob Knauff nicht als Rechtsverteidiger geeignet wäre, um die Probleme auf der rechten Defensivseite zu lösen, die dort seit Jahren herrschen. Wie der U21-Nationalspieler dazu steht? Unklar.

Eines steht so oder so fest: Der BVB will unbedingt verhindern, dass Knauff die Borussia im Sommer 2024 ablösefrei verlässt.