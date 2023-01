Wirbel um Maguire: Lügen-Vorwürfe gegen ManUnited-Coach

IMAGO/Craig Thomas/News Images

Erik ten Hag setzt derzeit nicht auf Harry Maguire

Rund um England-Star Harry Maguire von Manchester United wird es einfach nicht still. Doch diesmal steht nicht der umstrittene Innenverteidiger im Zentrum der Kritik, sondern Red-Devils-Teammanager Erik ten Hag.

Nach dem 3:0-Sieg von Manchester United in der vergangenen Woche gegen Nottingham Forest erhob Ex-Profi Paul Parker schwere Vorwürfe gegen ten Hag und bezichtigte den Niederländer der Lüge.

Hintergrund: Obwohl sich ManUnited-Kapitän Harry Maguire nach einer Viruserkrankung wieder fit meldete, wechselte ten Hag ihn erst spät in der zweiten Halbzeit ein und setzte stattdessen auf Luke Shaw.

Ten Hag hatte vor dem Spiel erklärt, dass er gezwungen sei, Shaw auf der ungewohnten Position zu bringen, weil Maguire noch nicht wieder richtig einsatzfähig gewesen sein soll.

"Ich glaube nicht an die Geschichte, dass Harry Maguire krank ist, um ehrlich zu sein", urteilte Parker bei "BonusCodeBets".

Der ehemalige ManUnited-Profi holte weiter aus: "Das war eine Lüge und sie ist völlig erfunden. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. An einem kalten, regnerischen Abend in Manchester würde man niemals einen kranken Mann auf der Bank sitzen lassen, wenn er nicht bereit ist. Er war bereit, aber Erik ten Hag zog es vor, mit Luke Shaw zu spielen."

Unter ten Hag hat Maguire einen schweren Stand, erst sechs Spiele in der Premier League und vier in der Europa League stehen für den englischen Nationalspieler zu Buche.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar war Maguire allerdings unumstrittener Stammspieler. Seine Hoffnungen, sich nach dem Turnier auch bei ManUnited durchzusetzen, dürften nun aber rapide gesunken sein.

Ten Hag nimmt Maguire in die Pflicht

"Es liegt an ihm, dieses Selbstvertrauen wie in der englischen Nationalmannschaft auf dem Platz zu zeigen, und das hat er nicht in allen Spielen gezeigt. Wenn er so selbstbewusst spielt wie jetzt, ist er ein enorm wichtiger Spieler für uns, und das erwarten alle", hatte ten Hag bereits nach der WM gesagt.

Der Coach betonte allerdings auch: "Er muss richtig hart arbeiten, dann wird er auch ähnlich spielen wie bei England. Ich erwarte das von ihm, die Mannschaft auch. Wenn er das tut, wird er ein großartiger Spieler für uns."

Beim jüngsten 1:0-Sieg gegen die Wolverhampton Wanderers schmorte Maguire wieder fast das gesamte Spiel auf der Bank. In der Schlussminute wurde der 29-Jährige eingewechselt.