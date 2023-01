Medien: Bellingham-Gipfel in Dortmund angesetzt

IMAGO/Revierfoto

Beim BVB bis 2025 unter Vertrag: Jude Bellingham

Jude Bellingham kehrt nach seiner WM-Teilnahme und dem anschließenden Urlaub zu seinem Klub Borussia Dortmund zurück. Wie lange der heiß begehrte Engländer noch beim BVB bleibt, ist derweil eine Frage, die bald geklärt werden soll.

Wie die spanische Sportzeitung "as" berichtet, findet das von BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke vor einigen Wochen angekündigte Treffen mit Jude Bellingham "in den nächsten Tagen" statt. Dann wird über die Zukunft des 19-Jährigen diskutiert.

Vor der Wiederaufnahme der Bundesliga-Saison, die für den BVB am 22. Januar (15:30 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Augsburg weitergeht, befindet sich die Mannschaft vom 6. bis 14. Januar im Trainingslager im spanischen Marbella. Am Montag stehen zunächst die Leistungstest auf dem Programm.

Neben dem Mittelfeldspieler werden bei dem Treffen demnach auch dessen Vater Mark sowie Berater Mark Bennett am Tisch sitzen. Den BVB werden Hans-Joachim Watzke sowie Sportdirektor Sebastian Kehl vertreten.

Watzke: "Wir sind da, wenn er bleiben will"

Zwar läuft das Arbeitspapier des Dortmunder Senkrechtstarters noch bis 2025, ein solches Gipfeltreffen ist allerdings aufgrund des immer größer werdenden Interesses an den Diensten von Jude Bellingham durchaus notwendig. Längst überschlagen sich die Spekulationen, Bellingham könnte den Klub schon im kommenden Sommer verlassen wollen, um bei einem Topklub aus England oder Spanien anzuheuern.

Watzke hatte Mitte November bei "Bild" eine solche Runde angekündigt: "Sobald Katar zu Ende ist, werden wir ein grundsätzliches Gespräch führen, was er eigentlich möchte. Dann soll er uns sagen, ob er da bleiben möchte oder ob er gehen möchte."

Beim BVB müsse man "nicht so tun, als wäre das Thema nicht auf dem Tisch. Wenn die ganz großen Klubs da sind, können wir uns keinen finanziellen Kampf leisten", fügte der Dortmunder Boss hinzu. "Wir sind da, wenn er bleiben will. Dann werden wir versuchen, eine Lösung zu finden."

Seit Monaten wird bereits über die Höhe der möglichen Ablösesumme spekuliert, die Bellingham bei einem Transfer im Sommer einbringen könnte. Nach Angaben von "as" werden wohl 140 Millionen Euro fällig, die sich in eine feste Zahlung in Höhe von 100 Millionen sowie auf Bonuszahlungen in Höhe von 40 Millionen Euro aufteilen. Dass es zu einem Verkauf im Sommer kommt, so die Zeitung, sei indes schon vor dem Treffen "zu 95 Prozent" sicher.