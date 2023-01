FC Bayern droht Choupo-Moting-Abgang im Winter

IMAGO/Laci Perenyi

Eric Maxim Choupo-Moting könnte den FC Bayern im Winter verlassen

Noch immer konnten sich der FC Bayern und Eric Maxim Choupo-Moting nicht auf eine Verlängerung des im Sommer auslaufenden Vertrages einigen. Daher ist nicht ausgeschlossen, dass der Stürmer die Münchner noch im Winter verlässt.

Wie "The Athletic" berichtet, ist Manchester United nach wie vor an einer Verpflichtung von Choupo-Moting interessiert. Demnach wollen die Verantwortlichen des Premier-League-Klubs im Januar einen Anlauf beim Kameruner wagen.

Nach der Vertragsauflösung von Cristiano Ronaldo ist ManUnited auf einen neuen Stürmer angewiesen. Als Wunschkandidat galt lange WM-Shootingstar Cody Gakpo. Der Niederländer entschied sich aber für einen Wechsel zum FC Liverpool.

Red-Devils-Teammanager Erik ten Hag machte zuletzt bereits deutlich, dass die Engländer im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden könnten: "Wir wissen, dass wir einen Stürmer verloren haben. Also denke ich, dass wir einen Stürmer holen müssen, aber es muss der richtige sein."

Mit Anthony Martial und Marcus Rashford stehen ManUnited aktuell nur zwei etatmäßige Angreifer zur Verfügung.

Beim FC Bayern hat man allerdings wohl nur wenig Bestreben, Choupo-Moting im Winter ziehen zu lassen. "Wir werden uns in den nächsten Wochen zum Essen treffen und die Gespräche starten", kündigte Sportvorstand Hasan Salihamidzic Ende Dezember in der "Sport Bild" an.

Der "tz" zufolge plant man in München in der Rückrunde fest mit Choupo-Moting. Demnach ist eine Doppelspitze mit Offensivjuwel Mathys Tel eine mittelfristige Lösung an der Säbener Straße.

Lockt der FC Bayern Choupo-Moting mit einer Gehaltserhöhung?

Für den FC Bayern hat Choupo-Moting in dieser Saison bereits elf Tore in 16 Pflichtspielen erzielt, hinzu kommen drei Vorlagen.

Zuletzt hatte die "Sport Bild" berichtet, dass der 33-Jährige nur beim FC Bayern bleiben will, wenn ihm eine deutlichen Gehaltserhöhung angeboten wird. Derzeit soll der Routinier rund 3,5 Millionen Euro jährlich einstreichen.