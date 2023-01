Wie viel ist Youssoufa Moukoko wirklich wert?

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Youssoufa Moukoko (l.) und Sébastien Haller (r.) reisen als Konkurrenten ins BVB-Trainingslager

Für Youssoufa Moukoko wird das Jahr 2022 prägend in Erinnerung bleiben. Der Durchbruch bei den BVB-Profis, das entscheidende Tor im Derby gegen den FC Schalke 04 und ein Kurzeinsatz bei der WM in Katar. Geht es für den 18-Jährigen in Dortmund in diesem Tempo weiter? Oder wird 2023 das Jahr von Rückkehrer Sébastien Haller?

Borussia Dortmund wird nach den ersten Leistungstests zum Auftakt am 6. Januar ins Trainingslager nach Marbella reisen. Mit im Flieger soll dann auch Sommerneuzugang Sébastien Haller sitzen, der nach seiner Krebs-OP sowie anschließender Chemotherapie zuletzt positive Signale in den sozialen Medien sendete. Er schaue voraus und freue sich darauf, die Fans wieder "für einige Siege" im Stadion zu sehen.

Ähnliche Statements würden sich die BVB-Verantwortlichen auch von Youssoufa Moukoko wünschen. Dessen Arbeitspapier läuft im Sommer aus, er könnte dann ablösefrei wechseln. Ein unterschriftsreifer Vertrag für weitere Jahre im schwarz-gelben Trikot mit einem angeblichen Jahresgehalt von bis zu sechs Millionen Euro soll vorliegen. Doch der Spieler zögert und soll laut "Sky"-Infos eine davon unabhängige "Signing Fee" von mehr als zehn Millionen Euro verlangen.

Moukoko beim BVB zur Stammkraft aufgestiegen

Auf den ersten Blick scheint es verständlich, dass Moukoko und sein Berater das Maximum herausholen wollen. Andererseits bekommt der gebürtige Kameruner erst seit einem knappen halben Jahr regelmäßige Startelfeinsätze. Dafür hat er sich mit sechs Toren und drei Vorlagen in der laufenden Bundesligasaison bedankt - damit ist Moukoko bislang Topscorer der Borussen.

Doch ist der jüngste WM-Teilnehmer in der DFB-Geschichte bereits auf einem Niveau, das seine kolportierten Forderungen rechtfertigt?

Zuallererst sei gesagt: Der Markt gibt es her. Und Interessenten aus England - angeblich neben dem FC Chelsea auch Manchester United, der FC Liverpool und Tottenham Hotspur - sollen Schlange stehen.

Unabhängig vom Marktgeschehen hat der 18-Jährige nach einiger Zeit im Wartestand gerade erst seinen Durchbruch bei den BVB-Profis geschafft. Auf der großen Bühne Champions League blieb Moukoko in 241 Minuten 2022/23 allerdings torlos und vergab alle seine drei Großchancen.

BVB-Wunschstürmer Haller: Zehn Tore in der CL-Gruppenphase 21/22

Ganz anders lesen sich die Zahlen von Sébastien Haller. Es scheint schon Ewigkeiten her, doch in der Champions-League-Gruppenphase 2021/22 erzielte der Ivorer beeindruckende zehn Tore für Ajax Amsterdam und setzte damit europaweit eine echte Duftmarke. Für die Borussia war er der "Wunschstürmer", das fehlende Puzzleteil.

Zwar weiß niemand, ob Haller wieder zu alter Form zurückfindet, aber zumindest ist er zurück im Mannschaftskreis. Nach den ersten Leistungstests soll ein Trainingsplan erstellt werden, ein kurzfristiges Comeback von Haller ist laut Vereinsangaben jedoch ausgeschlossen.

Sobald der BVB-Wunschstürmer allerdings eine Alternative zu Moukoko ist, könnte es um den Stammplatz des 18-Jährigen geschehen sein.

Moukoko: "Ich will mich weiterentwickeln"

Ein entscheidender Treffer im Derby gegen Schalke 04 - wie am 7. Spieltag der laufenden Saison - ist bei den Fans viel wert, doch diesen Kredit könnte Moukoko gerade verspielen.

Um zu einem echten Superstar zu reifen, benötigt er Spielzeit und Vertrauen. Das weiß Moukoko und das betonte er auch in einem Interview mit dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" kurz vor Weihnachten. "Ich will mich weiterentwickeln und ohne Spiele kann ich mich nicht weiterentwickeln, denn ich möchte nicht, dass meine Entwicklung wieder stoppt."

Ein Wechsel ins Ausland zu einem Spitzenklub könnte für Moukoko demnach ein zu großer Schritt sein. Beim BVB hat der Youngster derzeit alles, was er braucht: Einen Trainer, den er als "Vaterfigur" bezeichnet, frenetische Fans - und womöglich auch eine saftige Gehaltserhöhung.

Lars Wiedemann