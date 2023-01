Gehaltsverzicht und Co.: Details zum Selke-Deal enthüllt

IMAGO/Lakomski/Eibner-Pressefoto

Davie Selke steht vor einem Wechsel von Hertha BSC zum 1. FC Köln

Davie Selke steht übereinstimmenden Medienberichten zufolge vor einem Wechsel von Hertha BSC zum 1. FC Köln. Nun sind Details des Deals durchgesickert.

Laut "Sky" hat Selke bereits am Montagmorgen den Medizincheck in Köln absolviert. Dem Bericht zufolge wechselt der Stürmer ablösefrei in die Domstadt und unterschreibt einen Vertrag bis Sommer 2024.

Wie der TV-Sender weiter berichtet, verzichtet Selke für den Wechsel auf einen Großteil seines Gehalts. Bei Hertha BSC soll der 27-Jährige inklusive Boni bis zu vier Millionen Euro im Jahr kassiert haben. In Köln streicht er wohl um die zwei Millionen Euro ein.

Dass Hertha Selke keine Steine in den Weg legt, liegt wohl am überdurchschnittlichen Gehalt, das der Angreifer beim abstiegsbedrohten Bundesligisten bezieht und welches im Falle eines Abgangs eingespart werden soll.

Beim 1. FC Köln soll Selke die Trikotnummer 27, die zuletzt Anthony Modeste trug, bekommen. Auch sportlich soll der Winterneuzugang in die Fußstapfen des einstigen Publikumslieblings treten und für zahlreiche Tore sorgen.

Doch damit tat sich Selke zuletzt schwer. Bei Hertha BSC spielte der U21-Europameister von 2017 zuletzt keine Rolle mehr. Nach 14 Pflichtspielen stehen aktuell nur zwei Tore und ein Assist zu Buche. Unter Trainer Sandro Schwarz stand er in der laufenden Spielzeit nur dreimal in der Startelf.

Selke zum 1. FC Köln? Keller hält sich bedeckt

Kölns Sportchef Christian Keller hatte sich zuletzt zu den Selke-Gerüchten geäußert, sich aber bedeckt gehalten. "Wir sind nach wie vor in der Sondierungsphase, weil sich im Markt bisher relativ wenig bewegt. Das ist im Winter nicht ungewöhnlich", so der 44-Jährige im Gespräch mit "Sport Bild".

Selke wurde zuletzt auch in Italien bei Sampdoria Genua und der FC Empoli gehandelt. Auch dem englischen Zweitligisten West Bromwich Albion wurde Interesse nachgesagt.