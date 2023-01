Köln bestätigt Selke-Transfer - Details durchgesickert

IMAGO

Davie Selke wechselt von Hertha BSC zum 1. FC Köln

Der 1. FC Köln verstärkt sich mit Angreifer Davie Selke von Hertha BSC. Das gaben die Domstädter am Montag bekannt. Auch Details zu dem Deal sickerten inzwischen durch.

Selke erhält beim FC einen Vertrag bis 2024. Sein Kontakt bei Hertha BSC wäre im kommenden Sommer ausgelaufen.

"Davie passt sehr gut zu unserer Spielidee und zum von uns gesuchten Stürmerprofil", sagte Kölns Geschäftsführer Christian Keller: "Als klassischer Neuner hat er seine Qualitäten in der Box und arbeitet trotzdem auch immens fleißig gegen den Ball."

Selke solle der Mannschaft "auch mit seiner reifen Persönlichkeit wichtige Impulse auf und neben dem Platz geben".

"Was sich beim FC in den vergangenen eineinhalb Jahren entwickelt hat, war natürlich auch aus der Ferne zu beobachten. Dieser positive Eindruck hat sich in den guten Gesprächen mit den Verantwortlichen bestätigt", erklärte Selke.

Er wolle " hart arbeiten und als Stürmer am liebsten mit Toren meinen Beitrag dazu leisten, dass wir erfolgreich sind".

1. FC Köln: Davie Selke verzichtet auf Gehalt

Laut "Sky" verzichtet Selke für den Wechsel auf einen Großteil seines Gehalts.

Bei Hertha BSC soll der 27-Jährige inklusive Boni bis zu vier Millionen Euro im Jahr kassiert haben. In Köln streicht er wohl um die zwei Millionen Euro ein.

Wegen seines hohen Salärs legten ihm die Berliner bei dem Wechsel keine Steine in den Weg. Eine Ablöse fließt nicht.

Beim 1. FC Köln soll Selke sportlich in die Fußstapfen von Anthony Modeste treten. Der Torjäger war im Sommer zu Borussia Dortmund gewechselt. Ein echter Knipser fehlte dem Team von Trainer Steffen Baumgart seitdem.

Nur zwei Tore 2022/2023 für Hertha BSC

Mit dem Toreschießen tat sich Selke zuletzt allerdings schwer. Bei Hertha BSC spielte der U21-Europameister von 2017 nur noch eine Nebenrolle.

#SelkeSigns! 📝 Es ist offiziell! 🤩 Davie Selke wechselt zum #effzeh und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.



Herzlich willkommen in der schönsten Stadt Deutschlands, Davie!



Alle Infos 👇https://t.co/xFqHeIV6iP — 1. FC Köln (@fckoeln) 2. Januar 2023

Nach 14 Pflichtspielen 2022/2023 stehen nur zwei Tore und ein Assist in seiner Statistik. Nur dreimal stand er in der laufenden Saison in der Startelf der Berliner.

Dennoch gab es angeblich neben dem 1. FC Köln weitere Interessenten an dem 1,95-Meter-Mann. Er wurde zuletzt auch in Italien bei Sampdoria Genua und beim FC Empoli gehandelt. Auch der englische Zweitligisten West Bromwich Albion war angeblich in der Verlosung.