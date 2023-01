Medien: FC Bayern bemüht sich um Kevin Trapp

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Gawlik

Kevin Trapp steht wohl im Fokus des FC Bayern

Noch immer sucht der FC Bayern nach einer Lösung, um den verletzten Stammtorhüter Manuel Neuer für den Rest der Saison zu ersetzen. In diesem Zusammenhang richten die Münchner ihren Blick wohl auch auf Eintracht Frankfurt.

Wie "Bild" berichtet, hat der FC Bayern bei Kevin Trapp angefragt. Demzufolge prüft der deutsche Rekordmeister, ob der Nationalkeeper überhaupt an einem Wechsel interessiert ist. Laut der Boulevardzeitung wäre der 32-Jährige "wohl nicht völlig abgeneigt".

Wirklich heiß ist die Spur aber offenbar noch nicht. "Bild" zufolge hat der FC Bayern bis dato noch nicht bezüglich eines Transfers angefragt.

Trapp ist noch bis 2024 an die SGE gebunden. Spätestens seit dem Triumph in der Europa League ist der Schlussmann Publikumsliebling am Main. Der FC Bayern müsste also erst einmal die nötige Überzeugungsarbeit leisten.

Mehrere Namen beim FC Bayern gehandelt

Die Münchner müssen noch bis zum Sommer auf Kapitän Neuer verzichten. Der 36-Jährige hatte sich bei einem Skiunfall einen Unterschenkelbruch zugezogen.

Zunächst richtete sich der Münchner Blick auf Alexander Nübel. Der 26-Jährige ist noch bis zum Saisonende vom FC Bayern an die AS Monaco ausgeliehen. Eine vorzeitige Rückkehr an die Säbener Straße erscheint nach den jüngsten Aussagen des Torwarts aber unwahrscheinlich.

"Es macht wenig Sinn, dass ich zurückkomme!", stellte Nübel vor dem Jahreswechsel im Gespräch mit "Bild" unmissverständlich klar und ergänzte: "Ich bin froh, dass ich hier bin und habe mit Monaco noch viele Spiele vor der Brust. Ich habe hier gemerkt, wie wichtig Spiele sind. Das will ich nicht mehr missen."

Aus diesem Grund soll der FC Bayern ebenfalls andere Optionen prüfen. Die Münchner haben Medienberichten zufolge auch Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach im Visier. Zudem ranken sich derzeit Gerüchte um Marokkos WM-Torwart Bono vom FC Sevilla.