Statt Wechsel zum BVB: Kehrtwende bei Ex-Schalker

IMAGO/www.imagephotoagency.it

Den Ex-Schalker Weston McKennie (Mitte) zieht es wohl nach England statt zum BVB

Noch vor wenigen Wochen war der BVB als potentieller neuer Arbeitgeber von Weston McKennie gehandelt worden. Der Fußball-Bundesligist aus Westfalen hatte sich intensiv um den Ex-Schalker bemüht, hieß es in Medienberichten. Jetzt allerdings scheint ein Premier-League-Klub in der Gunst des US-Nationalspielers an Borussia Dortmund vorbeigezogen zu sein.

40 Millionen Euro soll Juventus Turin für Weston McKennie fordern. Laut "Gazzetta dello Sport" würde Italiens Rekordmeister den Ex-Schalker aber schon für eine Ablösesumme um die 30 Millionen Euro in der laufenden Transferperiode ziehen lassen.

Dem Bericht zufolge sollen sich die Turiner jetzt mit Aston Villa in Gesprächen befinden. Der Premier-League-Klub aus Birmingham hatte schon im Dezember Interesse an McKennie signalisiert. Damals galt aber noch der BVB als heißester Anwärter auf eine Verpflichtung des 24-jährigen US-Nationalspielers im Winter.

Konkurrenz hat der BVB vor allem aus der Premier League

Im Dezember hatte "Tuttosport" berichtet, dass sich der BVB bei der Juve-Vereinsführung umgehört hätte, um die Machbarkeit eines Transfers auszuloten. Die "Gazzetta dello Sport" hatte damals vermeldet, dass das Dortmunder Interesse an McKennie konkreter sei als das Interesse des FC Chelsea und von Tottenham Hotspur.

Laut "Corriere dello Sport" gab es schon im vergangenen Sommer Kontakt zwischen Juventus und dem BVB. Die hohe Ablöseforderungen der Bianconeri stellen aber nach wie vor eine große und wohl nur schwer überwindbare Hürde für die Schwarz-Gelben dar. Aus der finanzkräftigeren Premier League wird auch immer wieder Aufsteiger AFC Bournemouth als potentieller Abnehmer gehandelt.

Der gebürtige Texaner McKennie, der mit dem US-Team an der Fußball-WM 2022 in Katar teilnahm, wechselte 2016 vom FC Dallas in die Jugend des FC Schalke 04. Ein Jahr später debütierte er bei den Profis, für die der rechte Mittelfeldspieler bis zu seinem Wechsel zu Juventus im Sommer 2020 75 Bundesliga-Spiele bestritt und vier Tore erzielte.