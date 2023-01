Haller meldet sich nach BVB-Comeback zu Wort

IMAGO/Revierfoto

Sébastien Haller ist zurück beim BVB

Nach seiner Teilnahme am Trainingsauftakt von Borussia Dortmund hat sich Sébastien Haller in einem vom Verein geteilten Video an die BVB-Fans gewendet.

"Hallo Leute, ich bin endlich zurück", leitete der Stürmer den 14-sekündigen Clip ein. "Es war nicht so leicht, aber mit eurer Unterstützung ging es besser und war einfacher zu schaffen."

Er schaue nun voraus und freue sich darauf, die BVB-Anhänger wieder "für einige Siege" im Stadion zu sehen, so der Sommer-Neuzugang, der wegen einer Hodenkrebs-Erkrankung das gesamte erste Saison-Halbjahr ausgefallen war.

Seb hat eine Nachricht für Euch! 💌 pic.twitter.com/eMmN26mEmL — Borussia Dortmund (@BVB) 2. Januar 2023

BVB: Sebastian Kehl sieht "positive Tendenz" bei Sébastien Haller

Eine zeitnahe Rückkehr in den Spielbetrieb ist nicht zu erwarten. Am Montag absolvierte er lediglich Teile der obligatorischen Leistungsdiagnostik.

Der BVB plant ein behutsames Aufbautraining beim 28-Jährigen. Sportdirektor Sebastian Kehl macht gegenüber der "WAZ" aber immerhin eine "positive Tendenz" bei Haller aus.

Der Plan ist, dass der frühere Frankfurter am kommenden Freitag mit dem Rest des BVB-Trosses in das gut einwöchige Trainerlager des Bundesliga-Sechsten nach Marbella reisen soll.

BVB-Lazarett lichtet sich

Ohnehin lichtet sich das Dortmunder Lazarett: Kapitän Marco Reus wird nach seinen hartnäckigen Sprunggelenkproblemen für den Trip nach Spanien genauso zurückerwartet wie Mahmoud Dahoud, Jamie Bynoe-Gittens (beide Schulter-OP), Anthony Modeste (Leisten-OP) und Marius Wolf (Gleichgewichtsstörungen).

Die härteste Leidenszeit hat allerdings Haller hinter sich: Nach der Schock-Diagnose im Sommer-Trainingslager in Bad Ragaz musste sich der ivorische Nationalspieler zwei Operationen sowie einer Chemo-Therapie unterziehen.

In Marbella finden Testspiele gegen Fortuna Düsseldorf (10. Januar) und den FC Basel (13. Januar) statt. Das erste Bundesligaspiel des BVB im Jahr 2023 steht am 22. Januar gegen den FC Augsburg auf dem Programm.