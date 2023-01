BVB schickt Botschaft an Darts-Star Clemens

IMAGO/Nigel Keene

Gabriel Clemens sorgt bei der Darts-WM für Begeisterung - und auch beim BVB

Das Finale der Darts-WM 2023 verpasste Gabriel Clemens zwar. Die Begeisterung in der Heimat des "German Giant" ist aber dennoch ungebrochen. Sogar der BVB sendete Clemens nach der Halbfinal-Niederlage gegen Michael Smith eine Botschaft.

Am späten Montagabend war der WM-Traum von Gabriel Clemens ausgeträumt: "Bullyboy" Michael Smith war im Halbfinale eine Nummer zu groß für den "German Giant". 2:6 aus Clemens' Sicht lautete das letztlich deutliche Endergebnis.

Das Finale des Turniers im legendären Londoner Ally Pally geht am Dienstag also ohne deutsche Beteiligung über die Bühne.

Darts-WM: Auch Thomas Müller vom FC Bayern ist Fan

Geschichte schrieb Clemens in der britischen Hauptstadt dennoch. Noch nie kam ein deutscher Spieler zuvor bei einer Darts-WM über das Achtelfinale hinaus. Womöglich winkt dem 34 Jahre alten Saarländer nun sogar die Teilnahme an der lukrativen Premier League - was aus deutscher Sicht ebenfalls ein Novum wäre.

In der Heimat ist der Hype um Clemens angesichts seiner Darts-Heldentaten bei der WM trotz der Niederlage gegen Smith ungebrochen.

Zahlreiche Prominente aus Sport und TV gaben sich als "Gaga"-Fans zu erkennen - darunter Thomas Müller vom FC Bayern, der im Verlauf des Turniers mehrfach in den sozialen Netzwerken seine Begeisterung zum Ausdruck brachte.

BVB mit Twitter-Botschaft für Gabriel Clemens

Auch Borussia Dortmund ließ es sich nach dem packenden Halbfinal-Match nicht nehmen, Clemens via Twitter eine Würdigung zukommen zu lassen.

"Glückwunsch zu Deinem starken und historischen Auftritt bei der Darts-WM, Gabriel 'Gaga' Clemens! Ein Deutscher im Halbfinale der Darts-WM - das gab es zuvor noch nie. Und dann auch noch im schwarzgelben Trikot …", schrieb der BVB.

🇩🇪🎯👏 Glückwunsch zu Deinem starken und historischen Auftritt bei der #DartsWM, Gabriel „Gaga“ #Clemens!



Ein Deutscher im Halbfinale der #DartsWM – das gab es zuvor noch nie. Und dann auch noch im schwarzgelben Trikot… 😉 pic.twitter.com/reSPdQCHJP — Borussia Dortmund (@BVB) 2. Januar 2023

Clemens' Fußball-Herz wird die Borussia aber wohl nicht mehr erobern können. Deutschlands neuer Darts-Superstar ist Fan des Drittligisten 1. FC Saarbrücken.