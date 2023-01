Müller "extrem heiß" auf Duelle gegen Messi

IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/Marc Junge

Thomas Müller setzt sich mit dem FC Bayern große Ziele

Bayern Münchens Urgestein Thomas Müller hat die Wunden nach dem bitteren WM-Aus geleckt und blickt dem Start in die Vorbereitung für die restliche Bundesliga-Saison mit großer Vorfreude entgegen. Dabei blickt der 32-Jährige auch schon auf den Champions-League-Kracher gegen PSG und die drei Superstars Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar.

"Ich hatte in den letzten Wochen ausgiebig Gelegenheit nachzudenken, etwas mehr als sonst", schreibt Thomas Müller in seinem ersten Newsletter im Jahr 2023. Denn: Mit der deutschen Nationalmannschaft platzten die Titelträume bei der Weltmeisterschaft in Katar denkbar früh. Müller berichtet: "Die ersten zwei Wochen waren mühsam, aber Zeit heilt dann doch viele Wunden. Irgendwann weicht die Enttäuschung der Zuversicht, der Horizont reißt auf und dann geht’s mit geschärftem Blick in die Zukunft."

Mit dem FC Bayern geht es schon am 6. Januar ins Kurztrainingslager wieder zurück nach Doha, dort will sich die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann die auf die kommenden Aufgaben vorbereiten.

In der Bundesliga warten zunächst die schweren Herausforderungen gegen RB Leipzig (20.01.), Köln (24.01.) und Eintracht Frankfurt (28.01.), dann steht Anfang Februar das Pokal-Achtelfinale gegen Mainz 05 auf dem Programm.

Müller "schon extrem heiß" auf Duelle gegen Messi und Co.

Das große Highlight steigt aber zwei Wochen später mit dem Achtelfinal-Hinspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain - "ein echter Kracher", so Thomas Müller. Gegen das Star-Ensemble aus Paris werde es "richtig knistern", Müller sei "schon extrem heiß".

Im Hinterkopf beim Offensivspieler auch: "Letztes Jahr sind wir für meinen Geschmack viel zu früh aus dem Turnier ausgeschieden, das möchten wir dieses Jahr unbedingt besser machen. Ich brauche euch nicht zu erzählen, dass die Champions League für den FC Bayern aus vielen Gründen wichtig ist."

Zwar sei das Duell gegen PSG "schon eine Hausnummer", umgekehrt gäbe es aber "kein Team auf der Welt, dass gerne gegen den FC Bayern spielt. Auch nicht mit Messi, Mbappé und Neymar in ausgezeichneter Form, wie man sie zuletzt bei der WM gesehen hat.

PSG-"Fußballkunst" muss gegen FC Bayern "pausieren"

Dennoch zollt Müller seinen Respekt vor dem PSG-Trio, das aus seiner Sicht "offensiv das spannendste Fußballgespann der Welt" sei: "Wenn die drei in einen Flow kommen, ist das von außen betrachtet einfach nur richtig schön anzuschauen. Aber gegen uns muss die Fußballkunst leider pausieren."

Zunächst stehen für den FC Bayern aber die nationalen Titel im Vordergrund: "In der Bundesliga wollen wir dort weitermachen, wo wir vor der Winterpause aufgehört haben. Die Meisterschaft ist das erklärte Ziel und ich sehe uns hier auf einem guten Weg. Das Gleiche gilt für den Pokal, hier haben wir ein paar offene Rechnungen, die uns dieses Jahr unbedingt nach Berlin bringen sollten."