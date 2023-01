Bericht: Schalke-Stars droht Prämien-Nullnummer

IMAGO/Anke Waelischmiller/Sven Simon

Der FC Schalke 04 kämpft um den Klassenerhalt in der Bundesliga

Die Mission Klassenerhalt beginnt beim FC Schalke 04 nach der WM-Pause mit dem schweren Auswärtsspiel bei Eintracht Frankfurt in knapp drei Wochen. Offenbar könnten die ersten Wochen des Jahres für die königsblauen Profis auch aus finanzieller Hinsicht unbequem werden.

Das ergibt sich aus den Prämienstrukturen der Gelsenkirchener, die "Bild" nun aufgedeckt hat. Demnach bekämen die Stars selbst im Falle eines Sieges zunächst keinen Punkte-Bonus. Denn immer, wenn Schalke auf einem der hinteren drei Ränge liegt, soll es keinen Cent für die Ergebnisse auf dem Platz geben.

Das Blatt spricht von einer "Knallhart-Regel", die der ehemalige Sportdirektor Rouven Schröder eingeführt hat.

Erst ab Platz 15 streichen die Schalke-Stars dem Bericht zufolge zusätzliche Prämien für Erfolgserlebnisse ein. 4000 Euro gäbe es für jeden Spieler pro Punkt, wenn die Knappen zwischen Platz 11 und 15 liegen. Zwischen Platz 5 und 10 bekämen die Spieler pro Zähler 6000 Euro. Und sollte Schalke in die Top 4 zurückkehren, erhielte jeder Akteur 8000 Euro pro Punkt.

Ausufernde Prämien beim FC Schalke 04 in der Vergangenheit

Zudem müsse ein Spieler nun mindestens 45 Minuten zum Einsatz gekommen sein, um sich für die Prämienzahlung zu qualifizieren.

Dieser Logik nach hätte S04 in der laufenden Saison überhaupt erst bei vier Partien einen Bonus an die Spieler ausgeschüttet. Lediglich der Sieg gegen den VfL Bochum (3:1) und die Remis gegen Gladbach (2:2), den VfL Wolfsburg (0:0) und den VfB Stuttgart (1:1) dürften den Profis zusätzliches Geld eingebracht haben.

Die Schröder-Regel sollte die skurrilen Verhältnisse der Vergangenheit angehen, als die Schalker teilweise völlig überzogene Bezüge einstrichen. In der durchwachsenen Saison 2018/19 soll laut "Bild" beispielsweise allein Breel Embolo rund 260.000 Euro an Punkteprämien bekommen haben, obwohl der Klub mit ihm in der Startelf nur 14 Punkte holte.