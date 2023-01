Matthäus: Sommer besser geeignet für Bayern als Trapp

IMAGO / Sammy Minkoff

Lothar Matthäus gibt dem FC Bayern Tipps bei der Neuer-Nachfolge

Nach der schweren Verletzung von Kapitän Manuel Neuer wird beim FC Bayern weiterhin intensiv über dessen Vertreter für das nächste halbe Jahr diskutiert. Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich nun in die Debatte eingemischt und klare Empfehlungen ausgesprochen.

"Ich finde nach wie vor Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach am sinnvollsten. Gladbach bekommt noch ein paar Millionen, Sommer spielt sechs Monate auf allerhöchstem Niveau und mindestens das Achtelfinale der Champions League gegen Paris", schrieb der 61-Jährige in seiner "Sky"-Kolumne über die Torwartfrage.

Er erwarte zudem, dass Sommer nach der Neuer-Rückkehr "kein Theater" mache und der Schweizer ohne Murren ins zweite Glied rückt.

Der kroatische Nationalspieler Dominik Livakovic von Dinamo Zagreb wäre ebenfalls eine gute Option, so Matthäus. Der Keeper habe bei der WM gezeigt, dass er die Qualität hat.

Für Zagreb wäre ein Transfer auf Zeit ebenfalls lukrativ. "Der Klub könnte durch eine Leihe an die Bayern mehr Ablöse im Sommer erhalten, weil sich ihr Torwart in München ins Rampenlicht spielen kann", argumentierte Matthäus.

Matthäus gegen Trapp-Wechsel zum FC Bayern

Andere zuletzt gehandelte Alternativen halte er hingegen für weniger geeignet. Der Marokkaner Bono vom FC Sevilla dürfte schlicht zu teuer werden, so die Bayern-Legende.

Mit Kevin Trapp könnte es derweil langfristig Probleme geben. "Der wäre von den gehandelten Kandidaten der Beste. Aber auch er wird sich auf keinen Fall nach sechs Monaten mit einer Reservisten-Rolle zufriedengeben", führte Matthäus aus.

Neuer hatte sich kurz nach der WM beim Skifahren den Unterschenkel gebrochen. In dieser Saison wird der Schlussmann nicht mehr zu Einsatz kommen. In der Folge kursierten die Namen etlicher potenzieller Stellvertreter. Die naheliegende Option, Alexander Nübel von seiner Leihe bei der AS Monaco zurückzuholen, dürfte allerdings wohl nicht eintreten, da der Ex-Schalker auch langfristig Ansprüche auf den Stammplatz geltend machen würde.

Matthäus kann dessen Entscheidung jedoch gut verstehen. "Dass Alexander Nübel öffentlich abgesagt hat, war mir ziemlich klar. Da musste man kein Prophet sein, um zu erahnen, dass er denselben Fehler nicht ein zweites Mal begeht."

Zuletzt verdichteten sich die Zeichen, dass es tatsächlich auf eine externe Lösung mit Sommer hinauslaufen könnte. Im Raum steht eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro.