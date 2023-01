Acht Bayern-Talente hoffen auf die Reise nach Doha

IMAGO/Mladen Lackovic

Julian Nagelsmann lässt beim FC Bayern einige Talente vorspielen

Geknickte WM-Stars und gleich mehrere verletzte Profis: Der FC Bayern München startet mit erheblichen Problemen ins neue Jahr. Trainer Julian Nagelsmann will auch wegen der Personalsorgen den ein oder anderen Juniorenspieler in der Winter-Vorbereitung genauer unter die Lupe nehmen. Gleich acht Talente dürfen offenbar hoffen, mit ins Trainingslager des FC Bayern reisen zu dürfen.

Am Dienstag startet der FC Bayern an der Säbener Straße mit der Leistungsdiagnostik in die Vorbereitung, allerdings mit einem dezimierten Kader.

Kapitän Manuel Neuer fehlt den Münchnern aufgrund seines Unterschenkelbruchs für die restliche Saison, Abwehrspieler Lucas Hernández muss wegen eines Kreuzbandrisses noch lange zuschauen. Und Offensivstar Sadio Mané muss sich zunächst nach überstandener Operation in der Reha zurückkämpfen.

Verletzungssorgen, die Cheftrainer Julian Nagelsmann nach "Sky"-Angaben dazu veranlassen, gleich acht Nachwuchsspielern die Möglichkeit zu geben, sich bis zum Start ins Trainingslager zu empfehlen. Am Freitag heben die Münchner Profis in Richtung Katar ab, wo gerade die DFB-Stars bei der WM eine Demütigung erlebt haben.

Reist ein Torhüter-Talent des FC Bayern mit nach Doha?

Beste Aussichten hat demnach Arijon Ibrahimovic, der einem Medienbericht zufolge kurz vor den Weihnachtstagen seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern unterschrieben hat. Seit mehreren Monaten schon zählt der 17-Jährige zu den Trainingsgästen bei den Profis, in 2023 soll er dauerhaft mit den Stars arbeiten.

U19-Innenverteidiger Tarek Buchmann sowie sechs weitere Spieler aus der zweiten Mannschaft dürfen sich dem Sender zufolge nun ebenfalls präsentieren: Torhüter-Talent Tom Ritzy Hülsmann, Abwehrspieler Justin Janitzek, Linksverteidiger David Herold, die Mittelfeldtalente Eyüp Aydin und Lovro Zvonarek sowie Flügelspieler Yusuf Kabadayi.

Welche Youngster dann auch mit ins Trainingslager nach Doha reisen dürfen, wird Nagelsmann dem Bericht zufolge im Verlauf der Woche entscheiden. Medienberichten zufolge soll bis dahin auch klar sein, welcher Torhüter den verletzten Manuel Neuer bis zum Saisonende ersetzt.