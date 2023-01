Neuer Musiala-Deal: Hat es Bayern doch nicht so eilig?

IMAGO/Laci Perenyi

Jamal Musiala ist einer der besten Offensivspieler des FC Bayern in dieser Saison

Zum Ende des Kalenderjahres 2022 haben die Bosse des FC Bayern mehr als deutlich gemacht, dass man den Vertrag von Offensivjuwel Jamal Musiala trotz einer Laufzeit bis 2026 gerne vorzeitig verlängern will. Dass das neue Arbeitspapier in 2023 ausgearbeitet wird, scheint aber offenbar gar nicht so sicher zu sein.

Der FC Bayern München will Jamal Musiala "am liebsten für immer" in den eigenen Reihen wissen, wie Klubpräsident Herbert Hainer jüngst im Gespräch mit der "Abendzeitung" klarstellte. Der Plan: Der DFB-Star soll seinen 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern, womöglich steigt er dann endgültig zu den Topverdienern auf.

Damit würde der Rekordmeister jegliche Transfer-Interessenten abschrecken und die wohl wichtigste Personalie der Zukunft ein für allemal klären.

Sportvorstand Hasan Salihamidzic war es, der Anfang Dezember gegenüber "Sport Bild" Gespräche mit dem Musiala-Lager angekündigt hatte. Schon vor der Weltmeisterschaft sei man auf dessen Familie zugegangen, um diese "wissen zu lassen, dass wir uns nach der WM mit ihnen zusammensetzen wollen, um uns über Jamals weitere Zukunft beim FC Bayern zu unterhalten".

FC Bayern pflegt gutes Verhältnis zu Musiala

Geht es nach dem TV-Sender "Sky", sei es aber keineswegs gesichert, dass Jamal Musiala im Jahr 2023 tatsächlich ein neues Arbeitspapier unterschreiben wird. Zwar sei eine Verlängerung "in Sicht", doch weder von Spieler- noch von Vereinsseite bestehe derzeit Grund zur Eile.

Das Verhältnis des FC Bayern zu Musiala und zu dessen Familie sei ausgezeichnet, sodass auch der Offensivspieler keinerlei Gedanken an einen Abschied verschwende. Auch deshalb würden die Vertragsgespräche aktuell "nicht forciert".

Musiala besitzt Berichten zufolge beim FC Bayern einen dynamischen Vertrag, durch den sich das Gehalt von Jahr zu Jahr anpasst. Streicht er nach "Sky"-Angaben in dieser Saison rund neun Millionen Euro ein, sollen es in der Folge-Spielzeit schon elf Millionen Euro sein.