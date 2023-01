Medien: Moukoko fordert irres Handgeld vom BVB

IMAGO/Dennis Ewert/RHR-FOTO

Youssoufa Moukokos Vertrag läuft beim BVB im Sommer aus

Youssoufa Moukoko wehrte sich kurz vor Weihnachten vehement gegen die Darstellung, er sei bei den Vertragsverhandlungen mit Borussia Dortmund allein aufs Geld aus. Jüngsten Medienberichten zufolge fordert der Stürmer aber dennoch eine satte Summe vom BVB für seine Unterschrift.

Dass Borussia Dortmund und Youssoufa Moukoko in den kommenden Tagen eine Einigung über eine Vertragsverlängerung erzielen, erscheint angesichts neuester Berichte immer unwahrscheinlicher.

Die "Ruhr Nachrichten" hatte zunächst vermeldet, dass sich die Fronten immer mehr verhärten und dass es unter anderem Moukokos Forderung nach einem Handgeld in Millionenhöhe ist, die einem Abschluss im Wege steht.

Nun kommen weitere Details ans Licht: "Sky" zufolge fordert der 18-Jährige eine "Signing Fee" in Höhe von mehr als zehn Millionen Euro. Diese Summe wäre unabhängig vom eigentlichen Vertrag zu zahlen und eindeutig zu hoch für den BVB.

Im Januar soll ein weiteres Treffen mit Moukokos Management arrangiert werden, um über die Vorstellungen des Spielers zu verhandeln, heißt es.

Handgeld-Forderung: Spielt der BVB mit?

"Bild" hingegen berichtet, dass der BVB durchaus auf die Forderung eingehen will und tatsächlich ein Handgeld von etwas mehr als zehn Millionen Euro angeboten hat. Unklar sei jedoch, ob das Geld als Einmalzahlung oder verteilt auf mehrere Vertragsjahre auf Moukokos Konto wandert.

Dennoch, so "Bild", stünden noch immer finanzielle Differenzen einer Einigung im Weg. Das Angebot zur Verlängerung mit einem angeblichen Jahresgehalt in Höhe von bis zu sechs Millionen Euro habe der Angreifer schließlich bisher noch nicht angenommen.

Derweil heißt es bei "Sky" und "Ruhr Nachrichten", dass der BVB seinem Eigengewächs einen eher leistungsbezogenen Vertrag unterbreitet hat. Darin verankert sei ein Grundgehalt in Höhe von drei Millionen Euro, Moukoko fordere aber angeblich mehr als fünf Millionen Euro. Die Einschätzung bleibt allerdings die gleiche: Dass es zu einer Einigung kommt, erscheint derzeit eher unwahrscheinlich.

Der deutsche Nationalspieler hatte die ersten Meldungen über seine angeblichen Gehaltsforderungen derweil am Tag vor Heilig Abend in einem Instagram-Statement als "Lügen" abgestempelt. "Bitte glaubt nicht alles, was in der Zeitung steht! Ich weiß, dass das alles mittlerweile Teil des Fußballgeschäfts ist, aber auch wenn ich noch jung bin, lasse ich mich in meiner Entscheidung über meine Zukunft nicht unter Druck setzen", so Youssoufa Moukoko.