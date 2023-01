Cristiano Ronaldo bestätigt Angebote anderer Klubs

IMAGO

Cristiano Ronaldo wurde in Saudi-Arabien vorgestellt

Cristiano Ronaldo ist mit großem Brimborium bei seinem neuen Klub Al-Nassr in Saudi-Arabien vorgestellt worden.

"In Europa ist mein Job erledigt. Ich habe alles gewonnen, ich habe für die größten Klubs gespielt. Jetzt habe ich eine neue Mission in Asien", sagte Ronaldo bei seiner ersten Pressekonferenz am Dienstagabend.

Bei Real Madrid, Juventus Turin oder Manchester United habe er "viele Rekorde gebrochen, das will ich auch hier tun."

Angesprochen auf seinen Vertrag, der ihm bis Mitte 2025 rund 500 Millionen Euro einbringen soll, erklärte er: "Ich bin ein einzigartiger Spieler." Ein einzigartiger Vertrag sei für ihn deswegen "normal".

Cristiano Ronaldo bestätigt Offerten aus "Europa, Brasilien, Australien und den USA"

Er habe "viele Möglichkeiten" gehabt, "Angebote von vielen Vereinen in Europa, Brasilien, Australien und den USA" erhalten, "aber ich habe mich für diesen Verein entschieden", sagte der 37-jährige Portugiese, der während der Weltmeisterschaft im November von seinem Klub Manchester United vor die Tür gesetzt worden war.

Der Wechsel zum Tabellenführer der Saudi Pro League sei für ihn "eine Chance, zu helfen, mich mit meiner Erfahrung einzubringen und den Verein wachsen zu lassen". Der Fußball habe sich "verändert in den letzten 10, 15 Jahren", die Mannschaften außerhalb Europas seien nun sehr viel weiter.

Cristiano Ronaldo in Saudi-Arabien "toll empfangen"

Während der sogenannten Pressekonferenz, bei der keine Frage durch Journalisten gestellt wurde, erntete Ronaldo warmen Jubel.

"We love you, Ronaldo", erklang es aus dem Plenum. Auch sein typischer Ausruf "Siiiiuuuu" wurde von einigen Zuschauenden getätigt. "Ich bin hier toll empfangen worden", freute sich Ronaldo.

Zuvor hatte der Torjäger den Medizincheck bestanden, im Anschluss zeigte er sich in seinem gelb-blauen Trikot mit der Nummer sieben den Tausenden Al-Nassr-Fans im Stadion Mrsool Park.