Mega-Deal vom Tisch? FC Bayern zweifelt an Kane-Transfer

Harry Kane wurde in den letzten Wochen immer wieder beim FC Bayern gehandelt

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der FC Bayern immer wieder mit einem Transfer von Englands Stürmer-Star Harry Kane in Verbindung gebracht. Doch das Thema ist an der Säbener Straße offenbar lange nicht mehr so heiß, wie es einmal war.

Wie die "Sport Bild" berichtet, könnte das Thema Harry Kane beim FC Bayern schon bald endgültig Geschichte sein. Zwar wäre der englische Top-Stürmer perspektivisch der optimale Ersatz für den im vergangenen Sommer zum FC Barcelona gewechselten Robert Lewandowski.

Allerdings, so behauptet das Blatt, zweifelt die Münchner Chefetage immer mehr daran, dass Kane überhaupt willens wäre, in die Bundesliga zu wechseln. Intern sollen die Zweifel an dem Deal daher wachsen. Ob der viel diskutierte Mega-Transfer damit schon ein für allemal vom Tisch ist, ist jedoch nicht klar.

FC Bayern plant Stürmer-Gespräche

Gleichzeitig soll sich der FC Bayern bereits mit einer Alternative beschäftigen, die schon in den eigenen Reihen kickt: Eric-Maxim Choupo-Moting. Gespräche mit dem Kameruner, der in der bisherigen Saison zahlreiche überzeugende Leistungen brachte, sind der "Sport Bild" zufolge "in den kommenden Wochen" geplant.

Choupo-Moting selbst soll sich eine Verlängerung seines nur noch bis zum Ende der Saison laufenden Vertrags vorstellen können. Das allerdings nur unter der Bedingungen, dass ihm kein anderer Top-Stürmer vor die Nase gesetzt wird. Sollten die Bayern anders planen, so hätte "Choupo" wohl einige Alternativen in der Hinterhand. Laut "Sport Bild" liegen dem 33-Jährigen "verschiedene Angebote aus dem Ausland" vor.

Klar ist, dass Choupo-Moting im Vergleich zu Harry Kane die deutlich günstigere Option wäre. Selbst wenn sich der FC Bayern doch noch für den Engländer entscheiden würde, käme der Transfer einem finanziellen Kraftakt gleich, denn für den 29-Jährigen würde nicht nur eine üppige Ablöse fällig werden, sondern auch ein Gehaltspaket, das es in sich hat. In Tottenham soll der Stürmer derzeit rund 12 Mio. Euro pro Jahr verdienen - netto.