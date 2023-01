Rummenigge kritisiert DFB-Spitze

IMAGO/Revierfoto

Karl-Heinz Rummenigge übt Kritik am Vorgehen des DFB bei der WM in Katar

Vor allem aus Deutschland bekommt FIFA-Boss Gianni Infantino immer wieder kalten Gegenwind, der Deutsche Fußball-Bund entzog ihm zudem zunächst die Unterstützung für seine Wiederwahl im Frühjahr. Der ehemalige Bayern-Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge plädiert jedoch nun für ein Umdenken beim DFB und einen Dialog mit Infantino.

Das Verhältnis zwischen dem Weltverband FIFA und dem DFB, dem immerhin größten nationalen Fußballverband der Welt, ist spätestens seit der WM in Katar auf einem Tiefpunkt.

DFB-Präsident Bernd Neuendorf hatte auch angesichts des Streits um die "One Love"-Binde zunächst angekündigt, künftig in die "Opposition" zu gehen. Da der DFB jedoch keinen Gegenkandidaten bei der Wahl zum FIFA-Präsidenten stellt, wurde prompt Kritik laut, dass dieses Vorgehen nichts mit der Arbeit einer Opposition zu tun habe. Neuendorf hatte anschließend selbst eingeschränkt, man wolle lediglich Infantinos Nominierung nicht unterstützen. Seine Wiederwahl wolle er nicht zwangsläufig ausschließen, sondern vielmehr an Bedingungen knüpfen.

Karl-Heinz Rummenigge, Mitglied der neu geschaffenen "Task Force" des DFB, plädiert nun, weitere Schritte auf die FIFA zuzugehen. Der einstige Bayern-Macher fordert mehr Dialog.

"Infantino hat von mehr als 200 Nationalverbänden in der FIFA bereits seine Unterstützung zugesichert bekommen. Der größte Fußballverband der Welt, der DFB, sollte seine Rolle im Weltfußball neu interpretieren, sich nicht weiter separieren", meint der ehemalige Bayern-Chef im Interview mit "Sport Bild". Insgesamt gibt es 211 Verbände, die unter dem Dach der FIFA vereinigt sind.

Rummenigge: Streit bei der WM war vermeidbar

Für Rummenigge ist Infantino nicht das Problem, mit ihm könne "man übrigens durchaus lösungsorientiert diskutieren", fügte der 67-Jährige an. Der Schweizer habe auch deshalb so große Unterstützung, weil er "in anderen Erdteilen" die Entwicklung des Fußballs vorangetrieben habe, "hier macht die FIFA offensichtlich mehr richtig als falsch".

Zugleich kritisierte er das Vorgehen in der "One Love"-Debatte: "Ich bin überzeugt: Wenn sich in Katar die europäischen WM-Teilnehmer mit ihm hingesetzt und gesagt hätten, es gibt ein Problem mit der 'One Love'-Binde, dann hätte man einen Kompromiss, eine Lösung des Problems finden können. Mehr miteinander sprechen, weniger übereinander."

Dies werde künftiger "einfacher", sobald Neuendorf im April auf dem UEFA-Kongress in den FIFA-Rat gewählt worden ist, so Rummenigge außerdem.