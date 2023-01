Jürgen Klopp spricht über Job als Bundestrainer

IMAGO/Sean Ryan/IPS/Shutterstock

Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp will ein Engagement beim DFB nicht ausschließen

Bereits nach dem Aus von Ex-Bundestrainer Joachim Löw war Jürgen Klopp als neuer DFB-Coach im Gespräch. Nach der enttäuschenden WM in Katar unter Hansi Flick wurde der Übungsleiter des FC Liverpool erneut als Kandidat gehandelt. In einem Interview erklärte BVB-Legende Klopp jetzt, unter welchen Umständen er für den Posten zur Verfügung stehen würde.

Immer wieder wird Jürgen Klopp trotz eines bis 2026 gültigen Vertrags in Liverpool als neuer Trainer der deutschen Nationalmannschaft gehandelt. Bislang ist es bekanntermaßen zu keinem Engagement des 55-Jährigen beim DFB gekommen, doch die Chance besteht weiterhin.

"Es ist nicht völlig ausgeschlossen, dass ich irgendwann mal Bundestrainer werde. Aber es muss passen. Und das hat es bisher nicht", erklärte der ehemalige Übungsleiter von Borussia Dortmund in einem Interview mit der "Sport Bild".

Der erfahrene Coach betonte allerdings auch, dass er bei den Reds noch einen Vertrag bis 2026 besitze. "Und wenn ich den Vertrag in Liverpool beende, dann wird ein Jahr definitiv gar nichts gemacht", kündigte Klopp an.

Ex-BVB-Coach Klopp bemängelt fehlende Alternativen

Damit es auch ohne ihn bei der Nationalmannschaft besser läuft, muss man besonders die Jugendarbeit stärken, glaubt Klopp. "Es geht in der Ausbildung los: Wir können oben nur ernten, was unten gesät wird. Man muss die Frage stellen: Warum haben wir nicht mehr Alternativen?", legte der ehemalige Profi den Finger in die Wunde.

Besonders das Fehlen eines Mittelstürmers monierte Klopp. "In der Offensive haben wir wahnsinnig viele richtig talentierte Spieler. Aber am Ende brauchst du jemanden, der den Ball über die Linie drückt. Wir haben erst einen Nicht-Stürmer reingestellt und gehofft, dass er wie ein Stürmer agiert", kritisierte der Champions-League-Sieger von 2019.

Zwar habe Deutschland "nicht weniger Talente als Holland, Portugal oder auch England", es sei aber notwendig, diese besser auszubilden. Dies sei einer der Gründe, warum Deutschland der Weltspitze derzeit hinterherhinke, so Klopp.