Bericht: FC Bayern plant weitere Marketing-Tour

IMAGO/Revierfoto

Der FC Bayern treibt die Planungen für die Vorbereitung auf die kommende Saison voran

Bereits seit etlichen Jahren stehen internationale Trainingslager beim FC Bayern auf der Tagesordnung. Egal ob in Katar oder den USA: Für den Rekordmeister ist neben der sportlichen Vorbereitung auch die Erschließung neuer Märkte von Interesse. Für den kommenden Sommer planen die Münchener bereits die nächste Reise, um auch in Asien die Werbetrommel zu rühren.

Am 6. Januar geht es für die Stars des FC Bayern nach Katar, um sich in Doha auf die Restsaison vorzubereiten. Bereits seit 2011 fliegt der Bundesligist regelmäßig in den Wüstenstaat, um dort neben Trainingseinheiten auch Marketingevents abzuhalten.

Maßnahmen, die bereits 2018 erste Früchte trugen: Die Zusammenarbeit mit Qatar Airways ist zwar umstritten, finanziell aber lohnenswert. Jährlich soll die Fluggesellschaft rund 25 Millionen Euro springen lassen. Im anstehenden Trainingslager könnten die Gespräche mit dem Sponsor über eine Verlängerung der Partnerschaft finalisiert werden, berichtet die "Sport Bild".

FC Bayern und BVB werden in Asien aktiv

Aufgrund des Erfolges vergangener Touren planen die Bayern-Bosse derzeit wohl eine weitere Reise. Laut "Sport Bild" soll es für den Tabellenführer im Sommer nach Asien gehen. Neben einem wohl bereits feststehenden Halt in Thailand stehen angeblich auch Stationen in Japan und Singapur auf dem Zettel der Münchener.

Erst im Februar 2022 eröffnete der FC Bayern ein Büro in der thailändischen Hauptstadt Bangkok. Mit einem Trainingslager im asiatischen Raum erhoffen sich die Bayern wohl, die Erschließung des Marktes voranzutreiben.

Der erste Bundesligist, der eine Vorbereitung in Asien absolviert, ist der FC Bayern aber nicht: Während der WM in Katar war der BVB zu einer Promotiontour in Malaysia, Vietnam und Singapur zu Gast. Dort absolvierte die Borussia mehrere Freundschaftsspiele und soll während ihrer zehntägigen Anreise laut "Bild" rund 2,5 Millionen Euro kassiert haben.