Sommer zum FC Bayern? Gladbach-Trainer kontert

IMAGO/Kirchner/Marco Steinbrenner

Gladbach-Trainer Daniel Farke kämpft um Yann Sommer

Der FC Bayern will Yann Sommer offenbar als Ersatz für den verletzten Kapitän Manuel Neuer unter Vertrag nehmen. Borussia Mönchengladbach kämpft derweil weiter um einen Verbleib seines Leistungsträgers.

Die Torwart-Suche beim FC Bayern nimmt immer weiter an Fahrt auf. Nachdem eine vorzeitige Rückkehr von Alexander Nübel aus Monaco mittlerweile vom Tisch zu sein scheint, gilt Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach als Wunschlösung an der Säbener Straße.

Am Dienstag vermeldete der Schweizer "Blick", dass sich der FC Bayern auf den Eidgenossen als neue Nummer eins festgelegt habe. Als mögliche Ablöse nannte das Boulevard-Blatt eine Summe in Höhe von fünf Millionen Euro, die an Gladbach fließen soll. Über diesen Betrag hatten zuvor auch schon deutsche Medien berichtet. Zudem war von einer Vertragslaufzeit von zweieinhalb Jahren die Rede.

Am Niederrhein hofft Fohlen-Trainer Daniel Farke trotz der jüngsten Spekulationen auf seinen Verbleib des 34-Jährigen.

"Warum sollten wir so einen Torhüter abgeben? Da müsste es schon sehr sehr gute Gründe geben, so einen Qualitätsspieler abgeben zu wollen", wird der Gladbacher Übungsleiter von "Sport1" zitiert.

Gladbach will Gespräche mit Sommer führen

Damit nicht genug. "Wir wollen den Vertrag mit Yann verlängern. Da wird es dann auch zeitnah Gespräche geben. Wir haben einen der besten Torhüter Europas unter Vertrag und spielen ambitioniert. Dafür brauchen wir Yann Sommer", legte Farke nach und fragte: "Warum sollten wir ihn dann abgeben wollen? Da gibt es gar kein Bestreben."

Er sei wegen der Personalie "total entspannt", gab sich der 46-Jährige kämpferisch. Allerdings ist Gladbach im Poker um Sommer in keiner allzu guten Verhandlungsposition.

Der Vertrag des Routiniers endet im Sommer. Heißt im Klartext: Im Januar könnte die Borussia letztmals eine Ablösesumme für Sommer einnehmen, sofern dieser sein Arbeitspapier nicht verlängern sollte.