Eintracht Frankfurt trifft Abmachung mit Glasner

IMAGO/Jürgen Kessler

Seit Sommer 2021 Trainer bei Eintracht Frankfurt: Oliver Glasner

Oliver Glasner hat Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt zum größten Erfolg der Vereinsgeschichte geführt. Das wiederum weckt Begehrlichkeiten bei der Konkurrenz. Intern hat die SGE aber wohl schon eine Abmachung mit dem Cheftrainer getroffen, ab wann über die gemeinsame Zusammenarbeit in der Zukunft gesprochen werden soll.

Oliver Glasner ist bei Europa-League-Sieger Eintracht Frankfurt "nur" noch bis Sommer 2024 unter Vertrag. Anderthalb Jahre vor dem Auslaufen des Arbeitspapiers gibt es von Seiten der SGE und des Trainers aber offenbar weiterhin keine Bestrebungen, an diesem Umstand etwas zu ändern.

"Bild" berichtet, dass in dieser Phase der Saison durch Vertragsgespräche keine Unruhe entstehen soll. Vordergründiges Ziel sei es, die positive Entwicklung der Mannschaft in den kommenden Monaten voranzutreiben und sportliche Belange vor die persönlichen zu stellen.

Beide Parteien haben demnach die Abmachung getroffen, sich erst ab kommendem Sommer zu Gesprächen über eine mögliche Vertragsverlängerung zu treffen. Spätestens dann sollte jedoch Glasners Zukunft geklärt sein, um das Szenario zu vermeiden, dass der Trainer in sein letztes Vertragsjahr geht.

Glasner lässt Zukunft bei Eintracht Frankfurt offen

Klar ist, dass Eintracht Frankfurt mit der Arbeit des Cheftrainers überaus zufrieden ist. Nach dem Gewinn der Europa League führte er die SGE in der laufenden Spielzeit auf Platz vier der Bundesliga sowie ins Achtelfinale der Champions League.

Glasner hatte zuletzt im Dezember deutlich gemacht, dass er aktuell noch keinen Bedarf nach einem neuen Vertrag in Frankfurt hat. "Ich habe wirklich noch lange genug Vertrag, die Zeit drängt nicht", so der Österreicher in einem Interview der "Frankfurter Rundschau".

Gegenüber dem österreichischen Radiosender "Ö3" sagte der 48-Jährige wenig später: "Ich habe keinen Karriere-Plan. Bisher habe ich so viele Abzweigungen genommen in meinem Leben und in meiner Trainerkarriere. Ich werde eine Entscheidung treffen, die ich für mich und meine Familie für richtig erachte. Wenn ich das Gefühl habe, ich bin am richtigen Ort und am richtigen Platz, dann passt das."