Fix: BVB angelt sich U16-Nationalspieler

IMAGO/Fotostand / van der Velden

Wechselt im Sommer zum BVB: Bielefelds Nick Cherny

Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund verstärkt seine U17-Juniorenmannschaft mit einem weiteren vielversprechendem Talent. Der Wechsel soll im kommenden Sommer erfolgen.

Der 15 Jahre alte Nick Cherny zieht zum 1. Juli ins Nachwuchsleistungszentrum des BVB. Das gab dessen Berateragentur Rogon auf Instagram bekannt. "Nächster großer Schritt", heißt es zu dem Bild, auf dem der Angreifer mit dem schwarz-gelben Trikot und der Rückennummer sieben posiert.

Der gebürtige Bielefelder lief bislang für die U17-Mannschaft von Zweitligist Arminia auf. Cherny fühlt sich auf dem linken offensiven Flügel am wohlsten und gilt als einer der torgefährlichsten Spieler in der U17-Bundesliga West.

Schon in der Saison 2021/22 hatte er erstmals in der U17-Mannschaft der Arminia Erfahrung sammeln dürfen und in fünf Partien einen Treffer beigesteuert. Noch besser läuft es in der laufenden Saison: In zwölf Ligaspielen konnte der Youngster, der neben der deutschen auch die russische Staatsangehörigkeit besitzt, satte zehn Treffer für Arminia Bielefeld erzielen und sich somit auf den Zettel und Deutschlands U16-Nationaltrainer Michael Prus spielen.

Chernys Bielefelder besiegten die BVB-Junioren

Dieser hatte Cherny im vergangenen September erstmals in einem Freundschaftsspiel der DFB-Juniorenauswahl eingesetzt. Beim 3:2-Sieg in Salzburg gegen Österreich stand er in der Startelf. Prus' Co-Trainer bei der U16 des DFB ist übrigens Ex-Profi Sven Bender, der zwischen 2009 und 2017 zwei Meistertitel mit dem BVB gewann.

Die U17-Bundesliga West wird Ende Februar fortgesetzt, nach zwölf von 15 Spieltagen führt die Nachwuchsmannschaft von Schalke 04 die Tabelle an. Zwei Punkte dahinter folgt Chernys Noch-Klub Arminia Bielefeld, der sechs Zähler Vorsprung auf dessen baldigen Verein Borussia Dortmund hat.

Das direkte Duell haben Bielefeld und der BVB bereits Anfang Oktober bestritten, damals hatte die Arminia mit 3:2 (0:1) gewinnen können. Den Siegtreffer hatte Cherny in der Schlussphase entscheidend mit eingeleitet.