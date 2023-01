"Reelle Chancen": FC Bayern gegen PSG wieder mit Mané?

IMAGO/Eibner-Pressefoto/Sascha Walther

Könnte dem FC Bayern bald wieder zur Verfügung stehen: Sadio Mané

Nach einer Anfang November erlittenen Wadenblessur samt Operation war Sadio Mané gezwungen, seinen Traum von der WM in Katar zu begraben. Auch der FC Bayern musste von einer längeren Pause des senegalesischen Angreifers ausgehen, immerhin abgefedert durch die spielfreien Wochen im Winter. Über allem stand dabei stets die mögliche Verfügbarkeit des 30-Jährigen im Champions-League-Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain - nun gibt es diesbezüglich Neuigkeiten.

Viel Zeit bleibt dem FC Bayern nicht mehr, um sich für das mit Spannung erwartete Kräftemessen mit PSG in der Königsklasse in Form zu bringen. Am 14. Februar kommt es zum ersten Teil des Gigantenduells um den Einzug ins Viertelfinale.

Am 6. Januar reist der Rekordmeister zunächst ins Trainingslager nach Katar, wo sechs Tage lang für die Herausforderungen der kommenden Monate geschuftet wird.

Verzichten muss Trainer Julian Nagelsmann dabei unter anderem auf die langzeitverletzten Manuel Neuer (Unterschenkelbruch), Lucas Hernández (Kreuzbandriss) und Sadio Mané (Entzündung im Wadenbeinköpfchen).

FC Bayern gegen PSG wieder mit Sadio Mané?

Im Falle des Senegalesen ist jedoch Licht am Ende des Tunnels zu erkennen: Laut "L'Équipe" liegt Mané bei seiner Reha voll im Plan, eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb Anfang Februar scheint machbar. Der erfahrene Stürmer habe "reelle Chancen", gegen Paris wieder mitwirken zu können, heißt es.

Nach dem Abschied von Robert Lewandowski war Mané als großer Hoffnungsträger vom FC Liverpool zum FC Bayern gewechselt. 32 Millionen Euro ließ sich der deutsche Branchenführer den Deal kosten, der neue Unterschiedsspieler unterschrieb an der Säbener Straße bis 2025.

Seither kam Mané wettbewerbsübergreifend in 23 Pflichtspielen für die Münchner zum Einsatz. Seine durchaus ordentliche Zwischenbilanz: Elf Treffer, vier Vorlagen.

Die FCB-Fans dürfen mehr denn je hoffen, dass gegen PSG weitere Scorerpunkte hinzukommen.