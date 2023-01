Blind und wer noch? Die Transfer-Baustellen des FC Bayern

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Nagelsmann und Salihamidzic reisen mit Sorgen ins Wintertrainingslager

Mit frischem Wind wollte der FC Bayern nach der WM in Katar in die zweite Saisonhälfte der Fußball-Bundesliga starten. Doch nach dem Turnier im Wüstenstaat haben die Verantwortlichen der Münchner mehr Baustellen als zuvor. Besteht ab sofort akuter Handlungsbedarf, um die Saisonziele nicht zu gefährden?

Es herrscht Frust bei den deutschen Nationalspielern, hinzu kommen die langfristigen Verletzungen von Manuel Neuer, Lucas Hernández und Sadio Mané: Die Winterpause entpuppte sich für den FC Bayern als echte Pechsträhne.

Nicht nur für Trainer Julian Nagelsmann stand die lange Winterpause unter keinem guten Stern. Sportvorstand Hasan Salihamidzic konnte keine Sekunde abschalten, da sein so mühsam zusammengestellter Kader aktuell um einige wichtige Komponenten ärmer ist.

Immerhin haben die Münchner einen ersten Erfolg auf dem Transfermarkt zu vermelden: Der Niederländer Daley Blind wird sich dem deutschen Rekordmeister anschießen. Eine Ablöse wird für den Abwehr-Allrounder, der sowohl als Linksverteidiger, in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld spielen kann, nicht fällig.

Dennoch bleiben offene Baustellen. Hier besteht beim FC Bayern noch Handlungsbedarf:

FC Bayern: Baustelle Torhüter

Am meisten diskutiert und geschrieben wurde über den Ersatz von Manuel Neuer. Sicher scheint nur, dass der Rekordmeister sein Vertrauen nicht mehr Ersatzkeeper Sven Ullreich schenken möchte.

Die "naheliegende Lösung" (O-Ton Salihamidzic), der verliehene Alexander Nübel, fühlt sich in Monaco derzeit so wohl, dass er eine Rückkehr zu seinem Stammklub selber auszuschließen scheint.

Deshalb ist der deutlich erfahrenere Yann Sommer von Borussia Mönchengladbach der aussichtsreichere Kandidat. Sein Arbeitgeber kann im Winter noch eine Ablöse generieren, bevor Sommers Vertrag Ende Juni ausläuft.

Trainer Daniel Farke denkt aber gar nicht an einen Wechsel von "einem der besten Torhüter Europas". Sommer selbst soll sich bereits mit dem FC Bayern über einen Wechsel geeinigt haben. Eine Einigung zwischen Gladbach und den Münchnern steht noch aus.

Sollte der Sommer-Deal platzen, steht der FC Bayern vor einem Problem. Denn nicht nur die sportlich Verantwortlichen, sondern auch die Bayern-Defensive möchte schnellstmöglich Klarheit, wer hinter ihnen zwischen den Pfosten steht.

Vielleicht ist der "ewige" Neuer-Ersatz Ulreich am Ende doch der beste, weil logischste und unkomplizierteste Vertreter Neuers. Übrigens: Alle acht Spiele, in denen "Ulle" das Tor hütete, gewann der FC Bayern - dabei stand unter anderem gegen Barcelona und Inter in der Champions League die Null.

FC Bayern: Baustelle Abwehr

Trotz des bevorstehenden Transfers von Daley Blind könnte in der Hintermannschaft des FC Bayern noch Nachholbedarf bestehen. Grund sind die Wechseldanken von Benjamin Pavard.

Der Vertrag des Franzosen ist zwar noch bis 2024 datiert, eine Verlängerung bahnt sich aber nicht an, nachdem der 26-Jährige seinen Wechselwunsch öffentlich geäußert hatte.

Ein Abschied im Winter ist angesichts des dünnen Bayern-Kaders aber sehr unwahrscheinlich

Um auf einen möglichen Pavard-Abgang vorbereitet zu sein, macht sich der FCB für die Sommer-Transferperiode bereits Gedanken über einen Rechtsverteidiger. Eine große Lösung sieht die Budgetplanung allerdings nicht vor, in der "Sport Bild" ist von einem "hoch veranlagten Perspektivspieler" die Rede.

FC Bayern: Baustelle Offensive

Die französische "L'Équipe" berichtete am Mittwoch, dass Bayern-Neuzugang Sadio Mané bereits Anfang Februar ins Mannschaftstraining zurückkehrt. Der Senegalese hatte sich Anfang November eine Wadenverletzung zugezogen und musste operiert werden.

Nach der verpassten Weltmeisterschaft hoffen die Bayern nun, dass Mané eventuell bereits in den mit Spannung erwarteten Achtelfinalduellen gegen Paris Saint-Germain eine Rolle spielen wird.

Ist die Baustelle in der Offensive damit wieder geschlossen? Mitnichten, denn erstens ist das Comeback von Mané noch nicht planbar und zweitens wäre da noch sein potenzieller Vertreter Thomas Müller.

Der Routinier spielte eine verkorkste WM-Endrunde und war bei den Bayern zuletzt aufgrund von anhaltenden Hüftproblemen selten auf dem Platz zu finden. Das Trainingslager in Doha wird zeigen, wie sich Müller von den Rückschlägen erholt hat.

Hinzu kommt die ungewisse Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting. Der Vertrag des Stürmers läuft am Saisonende aus, zwar haben bereits erste Gespräche bezüglich einer Verlängerung stattgefunden, von einer Einigung kann aber noch nicht die Rede sein.

Zuletzt gab es Berichte, nach denen Manchester United Choupo-Moting noch im Winter in die Premier League locken will. Sollten sich die Gerüchte bewahrheiten, würde sich im Sturmzentrum eine neue Baustelle für Brazzo und Co. aufmachen.

Lars Wiedemann