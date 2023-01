Details zu erstem Choupo-Moting-Treffen durchgesickert

IMAGO/Sebastian Frej/MB Media

Verlängert Eric Maxim Choupo-Moting seinen Vertrag beim FC Bayern?

Der Vertrag von Eric Maxim Choupo-Moting beim FC Bayern läuft am Saisonende aus. Wie es danach für den Stürmer weiter geht, ist noch unklar. Doch schon bald könnte es Klarheit geben.

Wie "Sky" berichtet, haben am Mittwoch Gespräche zwischen den Verantwortlichen des FC Bayern und der Choupo-Moting-Seite stattgefunden.

Demnach trafen sich Sportvorstand Hasan Salihamidzic und der technische Direktor Marco Neppe mit Berater Roger Wittmann und Choupo-Motings Vater Just Moting zum Mittagessen, um über die Zukunft des Kameruners zu sprechen.

Die Spielerseite habe ihren Standpunkt dabei klar vermittelt: Choupo-Moting will seinen Vertrag nur verlängern, wenn er auch in Zukunft mit einem Stammplatz beim FC Bayern rechnen kann.

Außerdem fordere der 33-Jährige eine Gehaltserhöhung. Derzeit soll der Routinier rund 3,5 Millionen Euro jährlich einstreichen.

Der FC Bayern will auch in der kommenden Saison mit dem Angreifer zusammenarbeiten. Bereits im Dezember hatte Salihamidzic in der "Sport Bild" betont: "Wir werden uns in den nächsten Wochen zum Essen treffen und die Gespräche starten."

Doch die bessere Verhandlungsposition hat wohl Choupo-Moting. Der frühere PSG-Profi soll bei Manchester United auf der Wunschliste stehen.

Macht ManUnited bei Choupo-Moting Ernst?

Laut "The Athletic" wollen die Verantwortlichen des Premier-League-Klubs im Januar einen Anlauf beim Kameruner wagen. Nach der Vertragsauflösung von Cristiano Ronaldo ist ManUnited auf einen neuen Stürmer angewiesen. Als Wunschkandidat galt lange WM-Shootingstar Cody Gakpo. Der Niederländer entschied sich aber für einen Wechsel zum FC Liverpool.

Red-Devils-Teammanager Erik ten Hag machte zuletzt bereits deutlich, dass die Engländer im Winter auf dem Transfermarkt aktiv werden könnten: "Wir wissen, dass wir einen Stürmer verloren haben. Also denke ich, dass wir einen Stürmer holen müssen, aber es muss der richtige sein."