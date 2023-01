Sommer als Neuer-Konkurrent? Insider packt aus

Herbert Bucco via www.imago-images.de

Bald Konkurrenten beim FC Bayern? Yann Sommer und Manuel Neuer

Gladbachs Yann Sommer soll sich mit dem FC Bayern auf einen Wechsel im Winter geeinigt haben. Das kolportierte Vertragsangebot bis 2025 wirft allerdings Fragen auf. Setzen die Münchner dem derzeit verletzten Manuel Neuer einen neuen Konkurrenten vor die Nase? Ein Sommer-Insider packt nun aus.

Dem Schweizer "Blick" und "Sky" zufolge soll Sommer beim FC Bayern einen Vertrag bis 2025 unterschreiben. Welchen Plan die Münchner mit einem mehrjährigen Vertrag verfolgen, ist bislang nicht klar.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Verantwortlichen des deutschen Rekordmeisters Sommer als direkten Konkurrenten für Manuel Neuer einplanen.

Schließlich ist nicht klar, ob und wann der deutsche Nationaltorhüter nach seinem folgenschweren Ski-Unfall wieder zu seiner Bestform findet. In der aktuellen Saison konnte der 36-Jährige ohnehin nicht immer Weltklasse-Leistungen zeigen.

Sollte der FC Bayern tatsächlich auch in den kommenden zwei Jahren auf das Modell Neuer/Sommer setzen, könnte es einen waschechten Konkurrenzkampf um den Platz im Münchner Tor geben.

Andreas Böni, stellvertretender Chefredakteur des "Blick", erwartet ein heißes Duell. Sommer werde sich "nicht einfach mit der Rolle als Nummer zwei zufriedengeben. Er ist extrem ehrgeizig und würde alles dafür tun, Manuel Neuer ab Sommer einen fairen und harten Konkurrenzkampf zu bieten", sagte er bei "Sport1".

Böni betonte aber auch, dass Sommer die Rolle als Nummer zwei akzeptieren würde. "Yann Sommer würde kein Theater machen. Schlicht und einfach, weil er von seinem Charakter her nicht so tickt. Er ist ein Mensch, für den Grundwerte wie Anstand, Familie und Respekt großgeschrieben werden", so der Insider.

Denkbar wäre aber auch, dass der FC Bayern Sommer einen längeren Vertrag anbietet, um dem Schweizer im Sommer für eine Ablöse weiterzuverkaufen. Manchester United und Inter gelten als Interessenten.