Bremen-Star Füllkrug sieht Defizite bei Talententwicklung

Bremen-Stürmer Füllkrug gehörte zu den wenigen Lichtblicken bei der WM in Katar

Bei der Weltmeisterschaft in Katar debütierte Niclas Füllkrug für die deutsche Nationalmannschaft und war einer der wenigen Gewinner beim Vorrundenaus der DFB-Elf.

Nun äußerte der Stürmer von Werder Bremen im Interview mit "Sport1" Kritik an der Talententwicklung im deutschen Fußball. "Man muss wieder versuchen, in der Ausbildung der Spieler mehr Individualisten zu entwickeln. Es geht darum, dass die Spieler sich wieder selbst ausleben können. Dann bekommt man Individualisten, die Dinge können, die andere nicht können."

Bei der verpatzten WM in Katar sei "vieles gegen uns gelaufen", so Füllkrug, der einer der wenigen Lichtblicke in der Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick war. "Wir haben oft nicht konsequent genug gespielt - gerade in Bezug auf die offensivste und defensivste Reihe", so Füllkrug.

Bremen-Star Füllkrug will an erfolgreiche Hinrunde anknüpfen

"Da hatten wir den ein oder anderen Fehler zu viel drin oder die ein oder andere Torchance zu viel ausgelassen. Das hat uns am Ende das Weiterkommen gekostet."

Für die Rückrunde mit Bremen erhofft sich der Nationalspieler eine Fortsetzung der guten Hinrunde, mahnt aber auch zur Vorsicht: "Die Vergangenheit hat gezeigt, dass wir mit Demut und Bodenständigkeit sehr gut gefahren sind. Sobald große Ziele ausgesprochen wurden, ist das zumeist nach hinten losgegangen."