Haller-Debüt für den BVB noch eher als erwartet?

IMAGO/Revierfoto

Sebastién Haller ist zurück auf dem BVB-Trainingsgelände (Archivbild aus dem Juli)

Mit Wohlwollen und viel Erleichterung nahmen die Anhänger von Borussia Dortmund zum Wochenstart die Bilder vom BVB-Trainingsgelände zur Kenntnis: Sommer-Transfer Sébastien Haller hat nach monatelangem Krankheitsausfall aufgrund einer Tumorerkrankung seine Arbeit beim Fußball-Bundesligisten wieder aufgenommen. Jetzt folgte die nächste positive Nachricht um den Mittelstürmer.

Laut jüngster Medienberichte könnte Haller nämlich schon in den ersten Pflichtspielen des BVB noch in diesem Monat zur Verfügung stehen.

Der derzeitige Tabellensechste der Bundesliga startet mit dem Heimspiel gegen den FC Augsburg am 22. Januar (ab 15:30 Uhr) wieder in den Spielbetrieb, danach folgen die Auswärtspartien beim 1. FSV Mainz 05 (25. Januar) und Bayer Leverkusen (29. Januar).

Nach Angaben der "Süddeutschen Zeitung" ist zumindest eine Kadernominierung für die Partie gegen die Augsburger am 16. Spieltag nicht ausgeschlossen, sollte Haller in den kommenden zwei Wochen weiter Fortschritte machen.

BVB-Star Haller absolviert erste Übungen mit Ball

Die "Bild" berichtete am Mittwoch sogar schon von ersten leichten Übungen des 28-Jährigen mit Ball am Fuß. Bis dato hatte Haller vor allem an Teilen der Leistungsdiagnostik zum Restart der Dortmunder teilgenommen sowie Lauf- und Kräftigungsübungen bestritten.

Ob es tatsächlich schon für ein BVB-Pflichtspieldebüt noch im Januar reichen könnte, werden die anstehenden Tage im Winter-Trainingslager der Schwarz-Gelben entscheiden.

Dieses werden die Dortmunder vom 6. bis 14. Januar im spanischen Marbella aufschlagen, wo die Trainingsintensität deutlich erhöht werden wird. Erst dann wird final feststehen, wie weit der Mittelstürmer tatsächlich schon für die Rückkehr in die Bundesliga ist.

Haller hatte nach seiner Tumordiagnose im Sommer des letzten Jahres alle dazugehörigen Therapiemaßnahmen durchlaufen und musste unter anderem mehrere Male operiert werden. Zu einem Pflichtspieleinsatz für den BVB war es seit dem noch nicht gekommen.