FC Bayern bestätigt Transfer-Hammer

IMAGO/Florencia Tan Jun/PxImages/Icon Sportswire

Der niederländische Nationalspieler Daley Blind ist auf dem Weg zum FC Bayern

Ein neuer Torwart wird noch gesucht, ein neuer Innenverteidiger wurde nun gefunden: Der FC Bayern hat auf die Verletzung von Innenverteidiger Lucas Hernández reagiert und mit dem niederländischen Nationalspieler Daley Blind einen Ersatz verpflichtet. Der WM-Teilnehmer befindet sich bereits auf dem Weg nach München.

Wie zunächst die niederländische Zeitung "De Telegraaf" am Donnerstagmorgen berichtete, hat sich der FC Bayern die Dienste von Abwehrspieler Daley Blind gesichert. Der 32-Jährige hatte seinen Vertrag bei Ajax Amsterdam zuvor aufgelöst und wechselt dementsprechend ablösefrei zum deutschen Rekordmeister. Die Münchner bestätigten den Deal wenig später gegenüber "Sport1".

Blind bestieg am Morgen um 7:05 Uhr am Amsterdamer Flughafen die Lufthansa-Maschine nach München, berichtete "De Telegraaf", das sich den Wechsel von "gut informierten Quellen" in Deutschland bestätigen ließ.

Auch Vertragsdetails sind schon bekannt: Dem Bericht zufolge unterschreibt der niederländische WM-Teilnehmer beim Rekordmeister einen Vertrag bis zum Saisonende inklusive Option auf ein weiteres Jahr. Schon am Freitag soll der Innenverteidiger mit der Mannschaft in das Trainingslager nach Katar reisen.

Blind löst Vertrag bei Ajax Amsterdam auf

Zu Beginn der Saison stand Daley Blind noch bei Ajax Amsterdam unter Vertrag. Kurz nach Weihnachten einigten sich der 99-fache Nationalspieler und der niederländische Rekordmeister jedoch auf eine Auflösung des Vertrags. Was genau dazu führte, ist nicht bekannt.

Blind verkündete auf Twitter lediglich: "So hatte ich mir mein Ende bei Ajax nicht vorgestellt, aber aufgrund von Umständen ist es so gelaufen."

FC Bayern reagiert auf Hernández-Verletzung

Die Verantwortlichen des FC Bayern reagieren mit dem Transfer des 32-Jährigen auf die schwere Verletzung von Lucas Hernández, der sich bei der WM in Katar einen Kreuzbandriss zugezogen hatte. Mit Dayot Upamecano und Matthijs de Ligt standen somit nur noch zwei nominelle Innenverteidiger mit Top-Niveau zur Verfügung. Blind wird nun die Nummer drei in der Hierachie.

Gar nicht gefallen dürfte der Transfer dem Franzosen Benjamin Pavard, der immer wieder Ansprüche auf einen Platz in der Innenverteidigung anmeldete. Dass ihm nun auch noch Blind vor die Nase gesetzt wird, ist ein deutliches Zeichen, dass Julian Nagelsmann dem Wunsch des Vize-Weltmeisters auch künftig nicht entsprechen wird.