Torwart schwer verletzt? Trainingsschock beim FC Schalke 04

IMAGO/RHR-FOTO

Justin Heekeren hat sich offenbar im Training des FC Schalke 04 verletzt

Der FC Schalke 04 bereitet sich derzeit im türkischen Belek auf die Mission Klassenerhalt vor. Das Training der Königsblauen wurde nun aber von einer schweren Verletzung überschattet.

Wie "Sky"-Reporter Dirk große Schlarmann bei Twitter berichtet, hat sich Keeper Justin Heekeren im Training "augenscheinlich schwerer verletzt".

Auf einem Foto ist zu sehen, wie der 22-Jährige von zwei Betreuern vom Platz getragen wird.

#Schalke - bittere Nummer für Justin #Heekeren - er hat beim Spiel jung vs alt bei Jung im Feld mitgespielt und sich gerade augenscheinlich schwerer verletzt. #S04 pic.twitter.com/oeSjVRdOzz — Dirk g. Schlarmann (@Sky_Dirk) 5. Januar 2023

Besonders bitter: Heekeren verletzte sich offenbar als er bei einem Spiel auf dem Feld mitwirkte und nicht etwa im Tor. Der FC Schalke 04 hat sich bislang noch nicht zu dem Vorfall geäußert.

Heekeren läuft eigentlich für die zweite Mannschaft der Schalker in der Regionalliga West auf.

Reis deutet Heekeren-Beförderung an

Trainer Thomas Reis hatte zuletzt aber angekündigt, dem 22-Jährigen eine Chance bei den Profis zu gewähren. "Er ist fußballerisch sehr gut. Ich will ihn in der Vorbereitung auf einem höheren Niveau sehen. Er kann vielleicht mal in große Fußstapfen treten - ob es im ersten Spiel 2023 gegen Frankfurt ist oder später, werden wir sehen", hatte der Schalker Chefcoach gegenüber der "Funke-Mediengruppe" gesagt.

Sollte sich Heekeren tatsächlich schwer verletzt haben, wäre das ein bitterer Rückschlag für den Torwart.

Setzt Schalke weiter auf Schwolow?

Erst im im Sommer war Heekeren von RW Oberhausen nach Gelsenkirchen gewechselt. 180.000 Euro wechselten damals den Besitzer. Auf Schalke unterzeichnete er einen Vertrag bis 2025. Langfristig, so der Plan des Aufsteigers, soll er in Königsblau zur Nummer eins reifen.

Der "kicker" hatte zuletzt aber berichtet, dass Schalke auch in der Rückrunde auf den oft wackligen Alexander Schwolow setzen will. Das würde bedeuten, dass die von Reis angedeutete Beförderung von U23-Keeper Heekeren ohnehin kein Thema ist.

Neben Schwolow stehen Ralf Fährmann und Michael Langer im Kader des FC Schalke 04.