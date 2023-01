Legende sicher: VfB-Rettung unter Labbadia "zu 100 Prozent"

IMAGO/Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Bruno Labbadia arbeitet derzeit mit dem VfB Stuttgart im Trainingslager in Marbella

Der VfB Stuttgart rangiert in der derzeitigen Bundesliga-Tabelle nur auf dem 16. Platz und damit in akuten Abstiegsnöten. Für die Rettung im deutschen Fußball-Oberhaus soll Bruno Labbadia sorgen, der als Nachfolger von Michael Wimmer den Cheftrainer-Posten bei den Schwaben übernommen hat. Dass Labbadia die richtige Wahl ist, daran hegt Trainer-Legende Friedhelm Funkel keinerlei Zweifel.

Der Altmeister galt selbst über Jahre hinweg als Feuerwehrmann im deutschen Fußball, rettete zum Ende seiner Trainerkarriere noch den 1. FC Köln vor dem Gang in die zweite Liga.

Eine ähnlich erfolgreiche Arbeit traut Funkel jetzt auch Labbadia in Stuttgart zu, wie er gegenüber dem "kicker" betonte: "Dass Bruno die Mission Klassenerhalt mit dem VfB bestehen wird, davon bin ich schon jetzt zu 100 Prozent überzeugt."

Der 56-Jährige habe schon bei seinen letzten erfolgreichen Retter-Stationen in Hamburg, Wolfsburg und Berlin bewiesen, dass er alle erforderlichen Fähigkeiten dafür mitbringe, so der heutige TV-Experte weiter.

"Als Trainer eine Mannschaft während der laufenden Saison zu übernehmen, ist naturgemäß schwierig. Du kommst in der Regel in ein nervöses Umfeld, deine neue Mannschaft strotzt nicht gerade vor Selbstvertrauen. So habe ich es zigfach erlebt, und auch Bruno Labbadia kennt das zur Genüge", beschrieb Funkel die besondere Herausforderung der Aufgabe.

Funkel sieht in Labbadia die Idealbesetzung für den VfB Stuttgart

Der 69-Jährige erklärte weiter, warum er dem einstigen Stürmer den Klassenerhalt mit dem VfB trotzdem ohne Zweifel zutraut.

"Speziell gefragt sind in einer solchen Lage verschiedene Qualitäten, die Bruno allesamt verkörpert. Du brauchst Erfahrung im Umgang mit genau diesen heiklen Aufträgen. Dass Bruno solche schon einmal in Stuttgart, Hamburg, Wolfsburg und Berlin gemeistert hat, ist garantiert kein Zufall. Das Wissen darum wird ihm helfen, umso schneller den wichtigsten Schritt zu bewältigen: das Vertrauen seiner Spieler zu gewinnen. Dies ist die Basis für alles Weitere, das Umfeld kann Bruno deshalb zunächst mal getrost außer Acht lassen."

Daneben bekomme die "körperliche Komponente im Abstiegskampf ein noch größeres Gewicht", und auch hier sieht Funkel in Labbadia den idealen Cheftrainer für die bevorstehenden Monate beim VfB Stuttgart: "Bruno ist seit eh und je ein Trainer, der sehr viel verlangt von seinen Spielern, nicht zuletzt physisch. Das ist ein weiterer Grund, warum er sich so gut eignet für Fälle wie jetzt beim VfB."