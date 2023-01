Entscheidung bei BVB-Star Malen wohl gefallen

IMAGO/Revierfoto

Donyell Malen spielt bisher eine enttäuschende Saison beim BVB

Donyell Malen bleibt in der laufenden Saison mit seinen Leistungen im BVB-Trikot deutlich hinter den hohen Erwartungen zurück. Zuletzt flammten bereits Spekulationen über einen möglichen Abschied von Borussia Dortmund noch in diesem Winter auf. Mittlerweile soll in der Personalie eine Entscheidung gefallen sein.

15 Mal durfte Flügelstürmer Malen in der aktuellen Spielzeit schon in der Bundesliga und in der Champions League ran, elfmal sogar von Beginn an. Einen Treffer hat der 23-Jährige dabei allerdings noch nicht zustande gebracht. Sein einziges Saisontor erzielte Malen im Juli im DFB-Pokal bei Drittligist 1860 München.

Nicht zuletzt aufgrund dieser äußerst dürftigen Quote wurde der Niederländer zuletzt vermehrt mit einem Wechsel in Verbindung gebracht. Vor allem eine Rückkehr zur PSV Eindhoven soll diskutiert worden sein.

Nach Informationen von "Sky" ist an einem Transfer im Winter-Wechselfenster allerdings nichts dran. Der BVB habe dem Spieler keine Freigabe erteilt und er solle bleiben, hieß es von dem TV-Sender.

Malen kostete den BVB einst 30 Millionen Euro

Das liegt vor allem daran, dass Malen auch weiterhin und trotz seiner häufig schwachen Hinrunden-Leistungen "ein wichtiger Teil" der Mannschaft sei und dem BVB nicht zuletzt die hochklassigen Alternativen auf den offensiven Flügelpositionen fehlten.

Der 19-fache niederländische Nationalspieler solle sich daher im bevorstehenden Trainingslager der Schwarz-Gelben im spanischen Marbella vom 6. bis 14. Januar für das erneute Vertrauen von Cheftrainer Edin Terzic empfehlen dürfen.

Insgesamt bringt es Malen seit seinem Wechsel nach Dortmund vor eineinhalb Jahren auf 37 Bundesliga-Einsätze für den BVB, in denen er fünf Treffer erzielte.

Die Westfalen hatten sich die Verpflichtung im Sommer 2021 üppige 30 Millionen Euro kosten lassen. Malen steht in Dortmund bis 2026 unter Vertrag.