Keine US-Einreise! Jetzt spricht Herthas Impf-Verweigerer

IMAGO/Juergen Engler

Marvin Plattenhardt ist in Berlin geblieben

Der abstiegsbedrohte Fußball-Bundesligist Hertha BSC bereitet sich derzeit in Florida auf die Fortsetzung des Spielbetriebs fort. Ausgerechnet Kapitän Marvin Plattenhardt fehlt den Berlinern bei der US-Reise, wurde ihm doch aufgrund einer fehlenden Impfung gegen das Coronavirus die Einreise verweigert. Nun hat sich der Verteidiger selbst zu der kniffligen Situation geäußert.

Aktuell bereitet sich der Ex-Nationalspieler in der Hauptstadt auf die weitere Bundesliga-Saison vor, die für Hertha BSC am 21. Januar mit dem richtungsweisenden Auswärtsspiel beim VfL Bochum (ab 15:30 Uhr) fortgesetzt wird.

Er trainiert dort mit dem Reserveteam von Hertha BSC, welches in der viertklassigen Regionalliga an den Start geht.

Gegenüber der "Bild" hat der Defensivspieler nun klargestellt, dass er sich zu seinem Schritt, bisher nicht gegen das Coronavirus geimpft worden zu sein, nicht öffentlich erklären werde: "Das ist meine freie Entscheidung, ich habe das so für mich entschieden. Das muss jeder so akzeptieren."

Plattenhardt trainiert bei Hertha BSC II

Ob das Fehlen des Hertha-Spielführers in der wichtigsten Vorbereitungsphase auf den Bundesliga-Restart sportliche Konsequenzen haben wird, ist derzeit noch nicht klar. In der laufenden Saison war Plattenhardt auf der Linksverteidiger-Position zumindest eine feste Größe und stand in 13 der 15 Begegnungen in der Herthaner Startformationen.

Dissonanzen innerhalb des Teams habe es in der Causa Plattenhardt bisher übrigens keinerlei gegeben, wie der 30-Jährige selbst betonte: "Es ist alles okay. Das wurde zuletzt alles mit dem Trainer besprochen, alles ist geklärt. Mehr gibt es nicht zu sagen."

Die Regionalliga-Mannschaft der Herthaner wird übrigens von Ex-Bundesliga-Trainer Ante Covic gecoacht. Er soll Plattenhardt nun fit für den Bundesliga-Abstiegskampf machen.