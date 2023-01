Eintracht-Star stellt Bedingung für Verbleib

IMAGO/osnapix

Randal Kolo Muani (r.) könnte Eintracht Frankfurt trotz Interesse des FC Bayern erhalten bleiben

Mit dem Einzug ins Achtelfinale der Champions League und Tabellenplatz vier hat Eintracht Frankfurt in dieser Saison erneut für Furore gesorgt. Die Folge: Viele Stars des amtierenden Europa-League-Siegers sind bei namhaften Top-Klubs gefragt. Top-Stürmer Randal Kolo Muani soll seinen Verbleib über den Sommer hinaus jetzt an eine Bedingung geknüpft haben.

Als Belohnung für seine tadellosen Leistungen in der Hinrunde durfte sich Randal Kolo Muani über eine Nominierung in das französische WM-Aufgebot freuen. Auch in Katar lieferte der Mittelstürmer gute Leistungen ab und spielte sich spätestens dort ins Blickfeld vieler europäischer Top-Klubs.

Auch der FC Bayern soll die Möglichkeit eines Transfers des 24-Jährigen ausloten. Konkurrenz erhalten die Münchener dabei wohl besonders von Manchester United und dem AC Mailand. Doch will Kolo Muani die Eintracht überhaupt verlassen?

Zieht Kolo Muani Eintracht Frankfurt dem FC Bayern vor?

Nach Informationen von "Sky"-Journalist Florian Plettenberg ist diese Frage wohl eher mit "Nein" zu beantworten. Der beste Torschütze der Eintracht will sich laut dem "Transferexperten" auch in der kommenden Saison das Trikot der Adlerträger überstreifen.

Bedingung für einen Verbleib von Kolo Muani sei aber, dass Frankfurt auch in der kommenden Saison international vertreten ist.

Derzeit rangieren die Adlerträger auf dem vierten Platz in der Bundesliga. Somit besitzt der Klub beste Chancen, sich erneut für einen Startplatz in der europäischen Königsklasse zu qualifizieren und der Forderung von Kolo Muani nachzukommen.

Einem Wechsel des Torjägers in der Wechselperiode in diesem Winter hatte Sportdirektor Markus Krösche bereits im Gespräch mit dem "kicker" einen Riegel vorgeschoben. "Wir werden Kolo Muani nicht verkaufen", stellte er klar. SGE-Trainer Oliver Glasner erwarte dennoch, dass die Gerüchte "noch im gesamten Januar" präsent sein werden.