Neuer-Ersatz? Vlachodimos kommentiert Bayern-Gerücht

IMAGO/Bruno de Carvalho

Wurde zuletzt beim FC Bayern gehandelt: Odisseas Vlachodimos

Zahlreiche namhafte Torhüter wurden in den vergangenen Wochen als mögliche Ersatzkandidaten für Manuel Neuer beim FC Bayern gehandelt. Einer davon war der Deutsch-Grieche Odisseas Vlachodimos, der nun zu den Gerüchten Stellung bezogen hat.

Yann Sommer, Alexander Nübel, Kevin Trapp, Dominik Livakovic, Emiliano Martínez, Bono, Keylor Navas und Illan Meslier - die Liste der Top-Keeper, die seit der schweren Verletzung von Manuel Neuer beim FC Bayern ins Gespräch gebracht wurden, ist ebenso lang wie prominent.

Auch um den früheren deutschen U21-Nationaltorwart Odisseas Vlachodimos rankten sich unlängst Spekulationen. Der 28-Jährige, mittlerweile Teil der griechischen A-Nationalmannschaft, spielt beim portugiesischen Spitzenverein SL Benfica bislang eine bärenstarke Saison.

Von der Münchner "tz" wurde der gebürtige Stuttgarter, der aus der Nachwuchsschmiede des VfB stammt, jetzt auf die jüngsten Gerüchte um einen Wechsel zum deutschen Rekordmeister angesprochen.

"Der FC Bayern ist ein Riesen-Klub. Wenn man mit so einem Verein in Verbindung gebracht wird, ehrt das einen und spiegelt so ein bisschen meine Leistungen in den vergangenen Jahren wider", erklärte Vlachodimos, der vertraglich noch bis 2024 an Benfica gebunden ist.

FC Bayern interessiert? "Das ist alles Spekulation"

Zugleich machte der 1,91 Meter große Torhüter keinen Hehl daraus, sich in Lissabon pudelwohl zu fühlen und mögliche Ablenkungen konsequent auszublenden.

"Das ist alles Spekulation. Ich befasse mich nicht damit und konzentriere mich auf das Hier und Jetzt", stellte Vlachodimos, der unter dem deutschen Trainer Roger Schmidt gesetzt ist, klar.

Bayern-Kapitän Neuer hatte sich kurz nach der Weltmeisterschaft beim Skitourengehen einen Unterschenkelbruch zugezogen, eine OP war unumgänglich. In der laufenden Saison wird der Routinier auf keinen Fall mehr zum Einsatz kommen.