Schalkes Bülter übt Selbstkritik

Drexler (l.) und Bülter (r.) wollen den nächsten Schalker Abstieg verhindern

Der FC Schalke 04 bereitet sich derzeit auf den Restart der Bundesliga vor. Im Winter-Trainingslager an der Türkischen Riviera arbeitet Trainer Thomas Reis vor allem an der Defensivarbeit seiner Mannschaft.

Mit 32 Gegentoren stellten die Königsblauen in der bisherigen Hinrunde die zweitschlechteste Abwehrreihe der Liga, nur der Revier-Rivale aus Bochum kassierte mehr Treffer (36).

Flügelstürmer Marius Bülter erklärte am Mikrofon von "Sky", dass eine gute Defensivarbeit für mehr eigene Torchancen sorgen wird: "Wir Offensiven wissen auch, dass es dazu gehört. Wir haben es in den ersten Spielen nicht so gut gemacht und deshalb mussten wir daran arbeiten. Auch für uns war das wichtig, denn gute Defensivarbeit kann dazu führen, dass wir in der Offensive mehr Chancen haben. Deswegen haben wir am Pressing gearbeitet, um die Bälle weiter vorne zu gewinnen."

Schafft Schalke 04 den Klassenerhalt?

Dass Trainer Thomas Reis, der bei seinem Antritt erklärt hatte, offensiver als sein Vorgänger Frank Kramer spielen zu wollen, jetzt doch auf die Defensive setzt, ist indes kein Problem für Bülter.

"Man freut sich, wenn man im Training eine gelungene Aktion hat. Aber ich glaube, dass man sich die Sicherheit erst in den Testspielen holt. In den ersten drei haben wir es offensiv teilweise gar nicht so schlecht gemacht, defensiv halt nicht so gut", so der ehemalige Spieler von Union Berlin.

In den kommenden Tagen absolvieren Bülter und Co. noch Testspiele gegen den FC Zürich, den 1. FC Nürnberg und Mitaufsteiger Werder Bremen. Am 21. Januar startet Schalke 04 mit dem schweren Auswärtsspiel bei Champions-League-Achtelfinalist Eintracht Frankfurt in die Rest-Hinrunde.

In 15 Begegnungen gelangen den Königsblauen bislang nur zwei Siege und drei Unentschieden. Auf den Relegationsplatz hat das Team bereits fünf Punkte Rückstand.