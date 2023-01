Nächster Eintracht-Star heiß umworben

IMAGO/Frank Hoermann / SVEN SIMON

Evan Ndicka (M.) soll in Spanien heißbegehrt serin

Zahlreiche Stars von Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt haben sich in den letzten Monaten ins Visier europäischer Topklubs gespielt. Neben SGE-Stammkräften wie Randal Kolo Muani, Daichi Kamada oder Djibril Sow wird auch Abwehrrecke Evan Ndicka immer heißer im Ausland gehandelt.

Jetzt soll auch der spanische Spitzenverein FC Barcelona auf den Plan getreten sein und sich ernsthaft für eine Verpflichtung des Innenverteidigers interessieren. Das berichtet "Sport1".

Der katalanische Klub um den zweimaligen Weltfußballer Robert Lewandowski soll Ndicka weit oben auf dem Zettel stehen haben, will sich Barca nach dem Karriereende von Gerard Piqué doch unbedingt noch im Defensivbereich verstärken.

Das Problem für Eintracht Frankfurt: Das derzeitige Arbeitspapier des 23-Jährigen läuft nach Saisonende aus. Bisher liefen alle Bemühungen der SGE-Bosse, mit dem Stammspieler weiter zu verlängern, ins Leere.

Ndicka bei der Eintracht absolut gesetzt

Wie es in dem Medienbericht weiter heißt, soll die Eintracht mittlerweile nur noch Außenseiterchancen auf einen weiteren Verbleib des 1,92-Meter-Hünen haben, der im Jahr 2018 für knapp sechs Millionen Euro aus der zweiten französischen Liga zu den Hessen gewechselt war.

Neben dem FC Barcelona steht der Franzose längst auch bei weiteren Klubs aus den europäischen Top-Ligen auf der Liste potenzieller Neuzugänge. Unter anderem werden aus Spanien auch der FC Sevilla sowie aus Italien Juventus Turin und der AC Mailand gehandelt.

Immerhin: Ein vorzeitiger Abschied Ndickas schon im laufenden Winter-Transferfenster soll wohl kein Thema sein - weder für den Spieler, noch für die Eintracht.

Unter Cheftrainer Oliver Glasner ist der gebürtige Pariser in der Innenverteidigung der Frankfurter absolut unumstritten. Ndicka stand in sämtlichen Pflichtspielen der Eintracht in der Bundesliga und in der Champions League in der laufenden Spielzeit in der Startformation.