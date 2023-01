Bestätigt: Schalke 04 hat Nationalspieler an der Angel

IMAGO/Baptiste Autissier

Jere Uronen (m.) soll kurz vor einem Transfer zum FC Schalke 04 stehen

Um die Mission Klassenerhalt in der Bundesliga erfolgreich zu bestreiten, muss sich der FC Schalke 04 in den verbleibenden Spielen massiv steigern. Auf der Suche nach Verstärkungen für die instabile Abwehr sind die Gelsenkirchener jetzt in Frankreich fündig geworden. Der potentielle Neuzugang soll bereits auf dem Weg nach Deutschland sein.

Bislang präsentierte sich Schalke 04 in der Defensive oftmals nicht bundesligatauglich. Bereits 32 Tore haben die Knappen in dieser Spielzeit kassiert. Nur der VfL Bochum hat mit 36 Gegentreffern noch mehr Einschläge im Tornetz hinnehmen müssen.

Besonders die Position des Linksverteidigers machte den Schalkern Sorgen. Während Thomas Ouwejan in der 2. Bundesliga noch groß auftrumpfte, hinterließ der 26-Jährige in dieser Saison bislang keinen bleibenden Eindruck und konnte sich für einen dauerhaften Platz in der Startelf nicht empfehlen.

FC Schalke 04 will Neuzugang holen

Eine echte Alternative auf der Position des linken Verteidigers hatte Cheftrainer Thomas Reis bislang nicht. Doch das könnte sich laut "Brest On Air" nun ändern. Der Podcast, der über den französischem Erstligisten Stade Brest berichtet, vermeldet via Twitter, dass mit Jere Uronen ein finnischer Nationalspieler auf dem Weg nach Deutschland ist, um sich den Königsblauen anzuschließen.

Eine Unterschrift des 28-Jährigen stehe demnach kurz bevor. Da der Linksverteidiger noch bis zum Juni 2024 bei dem Klub aus der Ligue 1 unter Vertrag steht, wird Schalke 04 eine Ablösesumme zahlen müssen. Aufgrund der klammen Kassen, ist es ebenfalls denkbar, dass der Finne zunächst nur ausgeliehen wird.

Am Donnerstagnachmittag meldete sich dann auch S04-Sportvorstand Peter Knäbel zu Wort und bestätigte die Pläne.

"Wir haben sowohl mit dem Spieler als auch dem abgebenden Club eine mündliche Einigung erzielt. Jetzt stehen noch der Medizincheck und einige regulatorische Prozesse aus. Ziel ist es, dass Jere morgen in Belek ankommt", wird der Funktionär vom Verein auf Twitter zitiert.

Peter Knäbel über Jere #Uronen: Wir haben sowohl mit dem Spieler als auch dem abgebenden Club eine mündliche Einigung erzielt. Jetzt stehen noch der Medizincheck und einige regulatorische Prozesse aus. Ziel ist es, dass Jere morgen in Belek ankommt. #S04 pic.twitter.com/NychlwWaLu — FC Schalke 04 (@s04) 5. Januar 2023

Uronen, der erst auf sechs Einsätze in dieser Saison für Brest kommt, wäre die zweite Neuverpflichtung der Knappen in diesem Winter. Bereits kurz vor Weihnachten gab der Tabellenletzte der Bundesliga den Transfer von Niklas Tauer bekannt. Der flexibel einsetzbare Defensivspezialist kam auf Leihbasis von Mainz 05 und unterschrieb beim Revierklub einen Vertrag bis 2024.